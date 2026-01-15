El PP acusa al Gobierno de querer "salvar a Delcy para salvarse a sí mismo": "No lo vamos a permitir"

La dirputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo acusa al Gobierno de querer "salvar a Delcy para salvarse a sí mismo".

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado al Gobierno de querer "reciclar" al chavismo y de buscar "salvar" a la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, "la cara B" de Nicolás Maduro, para poder "salvarse a sí mismo", al tiempo que ha vuelto a cargar contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el "gran blanqueador de la tiranía".

"El Gobierno quiere liberar a Delcy, es la única liberación que les importa de verdad", ha subrayado durante su intervención en el marco de la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para hablar de la situación de Venezuela, después de que este haya dicho que la UE debería replantearse las sanciones sobre la antigua vicepresidenta. "Su postración ante una torturadora es humillante y elocuente", le ha espetado al ministro.

Según Álvarez de Toledo, "el Gobierno socialista quiere reciclar al régimen chavista, quiere salvar a Delcy para salvarse a sí mismo" y quiere para Venezuela una transición en la que "todo cambie para que todo siga igual, el negocio y la impunidad".

CREE QUE EL GOBIERNO APLICARÁ EL "VIEJO MANUAL" DE ZAPATERO

Así las cosas, ha vaticinado que el Ejecutivo aplicará "el viejo manual" de Zapatero, al que ha acusado de ser "el gran blanqueador de la tiranía chavista", "promoverán a falsos opositores, intentarán sembrar la división y minar la alternativa, pero les digo, no lo vamos a permitir".

Delcy Rodríguez, ha defendido la diputada del PP, "no es una moderada, no es la Adolfo Suárez venezolana que ustedes pintan, y desde luego no es la presidenta de Venezuela" sino "la sibilina cara B" de Maduro. "Nosotros lucharemos para que Europa no le levante las sanciones por inmoral", ha advertido.

"El mismo Zapatero que inició la demolición de la transición española, hoy intenta impedir una transición real en Venezuela", ha denunciado, para agregar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que blanquea la dictadura venezolana, trabaja para vaciar la democracia española". "No es analogía, es continuidad. Zapatero y Sánchez, desgracia para Venezuela y vergüenza para España", ha remarcado.

CRÍTICA CONTRA LA POSICIÓN DEL GOBIERNO

La portavoz del PP ha cargado duramente contra la postura mantenida por el Gobierno respecto a Venezuela, después de que haya calificado de violación del Derecho Internacional la operación militar de Estados Unidos en la que fue capturado Nicolás Maduro y trasladado a territorio estadounidense para ser juzgado.

"¿Por qué condenan en Trump lo que aplaudían en Obama?", ha planteado en referencia, subrayando que "Maduro no está en el fondo del mar, sino ante la justicia", en referencia a la operación estadounidense en la que fue abatido el líder de Al Qaeda, Usama bin Laden, en Pakistán. Entonces, ha recordado, Zapatero dijo en el Congreso que "el líder de Al Qaeda se ha buscado a sí mismo morir asesinado habida cuenta de su sanguinaria trayectoria. ¿Esto qué es, la ley o la selva?", ha interrogado.

"Ahora denuncian que a Trump le interesa el petróleo. ¿Y a los socios de Zapatero los derechos humanos?", ha abundado la diputada del PP, que también ha cuestionado al Gobierno por su defensa de la soberanía de Venezuela respecto a la explotación de sus recursos naturales. "¿Con qué ímpetu la defienden ahora contra Trump? ¿Y por qué no antes contra Cuba, Rusia o Irán?", ha afirmado, en referencia a la estrecha relación de estos países con el régimen de Maduro.

"La política del Gobierno se resume en dos palabras, inmoral e ineficaz. Infinito cinismo y cero beneficios, salvo que por beneficios se entienda la perpetuación de la dictadura", ha denunciado, negando que como ha dicho Albares el Gobierno nunca haya sido equidistante en Venezuela. "Es verdad, siempre han jugado a favor de la dictadura".

VOX TAMBIÉN ACUSA AL GOBIERNO DE POSICIONARSE "AL LADO DEL MAL"

De su lado, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, se ha congratulado de la caída de Maduro y ha constatado que "hoy Venezuela es mejor que hace tres semanas, es más libre". Ahora, considera que el país caribeño "debe avanzar hacia una democracia plena y que el pueblo sea soberano y pueda ejercer esa soberanía".

A renglón seguido, ha arremetido contra el Gobierno por posicionarse "permanentemente al lado del mal", es decir, junto a Maduro, y ha afeado su "equidistancia" frente "a las irregularidades, elecciones cuestionables y al crimen", lo que, a su juicio, "equivale a reconocer la autoridad" del expresidente venezolano.

Rodríguez de Millán ha acusado al Gobierno de "beneficiarse" de la "tiranía de Maduro" y ha apuntado al "papel clave" que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha jugado. "Un personaje dantesco presentado como mediador pero blanqueador de la tiranía, mientras la oposición era encarcelado y millones de venezolanos huían del país", ha lamentado.

En referencia al papel mediador de Zapatero en la liberación de presos políticos, la portavoz parlamentaria ha incidido en que ha sido consecuencia de la caída de Maduro, no de la "acción heroica" del expresidente español. "¿Por qué no lo han hecho antes? ¿Estarían esas personas en la calle si continuara Maduro?", ha invitado a reflexionar.

Además, la portavoz de Vox ha censurado a los socios del Gobierno, que, junto al Ejecutivo, forman parte de una "internacional izquierdista" en la que ha incluido al Grupo de Puebla y al Foro de Sao Paulo. "España, en todo esto, podía haber sido clave en la caída del régimen de Maduro y el PSOE ha tenido un rol, pero ha tenido un rol para mal", ha resumido.