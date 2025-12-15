Pedro Sánchez: "Si hay que aguantar más fango, lo haré"

Pedro Sánchez ha hecho este lunes balance de 2025 en la Moncloa. Acosado por los casos de acoso sexual dentro de su propio partido y por las investigaciones judiciales por corrupción, el presidente del Gobierno sigue para adelante, con la vista en 2027. "Estamos a mitad de la legislatura" , ha dejado claro al principio. "Somos el primer partido que ha afrontado el acoso y el abuso", ha defendido. "Si hay que aguantar más fango, lo haré", ha advertido. En definitiva: "Seguiremos buscando apoyos debajo de las piedras, como hemos hecho siempre".

Sánchez ha reconocido la gravedad de los casos de abusos denunciados por mujeres socialistas, pero ha defendido que el PSOE ha sido el primer partido que cuenta con un protocolo para ello y un comité contar el acoso. Ante las críticas internas, ha proclamado que "el compromiso del PSOE y del Gobierno con el feminismo es absoluto". El caso de Paco Salazar, el asesor de Moncloa que iba a ser secretario adjunto de Organización de la Ejecutiva Federal, ha estallado como un me too en la organización.

El expediente de Paco Salazar ha necesitado seis meses para ser resuelto, lo que ha acarreado duras críticas a la dirección de Ferraz. "Ser feminista no ta hace infalible, pero te marca una hoja de ruta", ha indicado sobre eso. Sánchez ha asegurado que hubo "un fallo" en una de las dos denuncias presentadas por sendas mujeres, y que esto sería lo que provocó la demora. Ante las críticas, ha defendido la labor que han hecho la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y la de Igualdad, Pilar Bernabé.

Sánchez también ha admitido el efecto de los casos de corrupción, pero ha negado que ésta sea general en su partido o en el Gobierno. "La corrupción sistémica se acabó con la salida del PP del Gobierno en 2018. Y si no, recordemos porque el señor Casado no es presidente y sí el señor Feijóo", ha señalado. Ha puesto, especial, énfasis en subrayar que en el PSOE no hay financiación ilegal.

El presidente del Gobierno ha adelantado que no cambiará a ningún ministro, tal como ha solicitado la vicepresidenta y socia de Sumar, Yolanda Díaz. "Estos ministros, tanto del PSOE como de Sumar, están realizando una labor extraordinaria, y así vamos a seguir hasta 2027", ha apuntado.