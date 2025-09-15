Pedro Sánchez reclama que Israel no participe en ninguna competición deportiva internacional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido que Israel no pueda participar en ninguna competición deportiva internacional "mientras dure la barbarie" en Gaza y pide que se le apliquen las mismas restricciones que a Rusia en este sentido.

En la reunión de la comisión interparlamentaria en el Congreso de los Diputados, ante los diputados, senadores y europarlamentarios socialistas, Sánchez ha puesto en cuestión que se expulse a Rusia tras la invasión de Ucrania y ahora no se haga lo mismo con Israel.

"Nuestra posición es clara y rotunda, hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más", ha indicado al día siguiente de los altercados en la última etapa de La Vuelta a España en Madrid que obligaron a cancelarla y se saldaron con dos deternidos y una veintena de policías heridos.

Sánchez afirma que rechaza siempre la violencia, pero insiste en que siente "una profunda admiración y respeto" por una sociedad civil española "que se moviliza contra la injusticia" y defiende su idea "de forma pacífica".