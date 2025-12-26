Pedro Sánchez hace un 'house tour' por la Moncloa a lo Isabel Preysler

La Sala del Reloj del Palacio de la Moncloa ha sido la protagonista en redes sociales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido en TikTok un vídeo con una ruta guiada por el antiguo salón donde se celebraban los consejos de ministros, y ha subrayado su importancia institucional.

En el arranque del vídeo, Sánchez introduce la visita con un tono informal y una frase en clave de humor: “Hoy os voy a hacer un pequeño 'house tour' en plan Isabel Preysler”. A continuación, entra en la histórica Sala del Reloj y sitúa su relevancia al recordar que allí se celebraron “los primeros consejos de ministros de la democracia”.

El presidente explica también uno de los elementos más reconocibles del espacio: “está presidida por un reloj de cuerda”, que decora el salón y da nombre a la estancia.

Qué recuerda Sánchez sobre los consejos de ministros en la sala

En su recorrido, Sánchez detalla que en la Sala del Reloj se celebraron consejos de ministros durante las presidencias de Adolfo Suárez (1976-1981) y Felipe Gónzalez (1982-1996). Según relata en el propio vídeo, esa etapa se prolongó “hasta construirse con el expresidente socialista el nuevo edificio funcional”, donde “desde entonces se celebra el consejo de ministros”.

Además, el vídeo incluye imágenes que acompañan el relato. En la publicación se muestran fotografías de la celebración de consejos de ministros con ambos presidentes, reforzando el carácter histórico que Sánchez atribuye a la estancia.

Detalles decorativos y valor histórico del salón

Sánchez se detiene también en el aspecto visual del espacio. En el vídeo, aclara que en esas imágenes aparecen las paredes “en motivos dorados” y, a partir de ahí, ensalza el valor histórico y decorativo de la sala, en línea con el objetivo de “poner en valor su importancia institucional”.

En ese contexto, la ruta guiada funciona como un repaso por lo que representa la Sala del Reloj dentro del Palacio de la Moncloa: un lugar vinculado a distintas etapas de Gobierno y a la celebración de consejos de ministros en periodos concretos, identificados en el vídeo con nombres y fechas.

El presidente cierra el recorrido manteniendo el mismo tono cercano del inicio. “Espero que os haya gustado este pequeño 'house tour'. Dejadme comentarios si queréis y me animaré a enseñaros otras partes de este palacio”, concluye en la red social.