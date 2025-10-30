Pedro Sánchez evita respuestas en un tenso interrogatorio del PP en la comisión sobre el caso Koldo del Senado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido sometido a un tenso interrogatorio en el Senado por parte del portavoz del PP Alejo Miranda, quien le ha apremiado a responder "sí o no" a decenas de preguntas sobre corrupción y a las que, en su mayoría, el jefe del Ejecutivo ha eludido contestar con datos concretos.

Entre continuas interrupciones y reproches mutuos y numerosas llamadas al orden por parte del presidente de la comisión, Eloy Suárez, Sánchez ha confirmado algunas de las afirmaciones que ya había hecho a otros portavoces para defender la limpieza de las cuentas del PSOE o desvincular a su mujer del rescate de Air Europa. En un tono incisivo, el senador del PP ha reprochado reiteradamente a Sánchez que no respondiera a sus preguntas para concluir acusándole de carecer de "escrúpulos" y de estar "acorralado por la verdad" y "salpicado por la corrupción".

Le ha advertido además, en el final de su intervención, que ahora llegará el "veredicto" de la militancia socialista, que -ha vaticinado- "renegarán" de él "cuando esto estalle" como antes hicieron con el ex ministro José Luis Ábalos o el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Ante esto, el presidente del Gobierno le ha acusado de tener una actitud "inquisitorial" como "Torquemada" y ha dicho estar "encantado" de participar en la comisión a tenor de cómo se ha desarrollado.

Entre las cuestiones que Sánchez ha negado están tener relación con el comisionista Víctor de Aldama o haberse reunido con él y ha recordado que es normal que los representantes políticos se hagan fotos en actos de partido. También ha dicho no recordar si se intercambió mensajes con Koldo García y que cree que no lo hizo con Aldama.

Sánchez ha defendido la inocencia de su mujer y su hermano, pero no ha querido entrar a una de las preguntas más repetidas por el senador, sobre si su hermano vivía y tenía residencia fiscal en Elvas (Portugal), asunto que según el jefe del Ejecutivo no tenía nada que ver con el objetivo de la comisión.

"Si no quiere responder, que conste en acta"

En el cruce entre ambos, el portavoz del PP ha sacado a colación los negocios del suegro de Sánchez, que no eran, ha dicho el líder socialista, "actividades ilícitas", al tiempo que ha arremetido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja, Alberto González Amador, a quien llamado "Alberto Quirón", recordando que obtuvo una "comisión de dos millones de euros por tres 'emails' y una llamada".

Miranda ha preguntado también por Jessica Rodríguez y si sabía donde fue "colocada" dentro de su Gobierno. "En el momento en el que se conocieron estos hechos fue cuando actuamos desde el punto de vista político", ha añadido el presidente. Al ser preguntado sobre la financiación de su campaña para liderar el PSOE ha subrayado que no le consta que hubiera donaciones de más de 50.000 euros y tampoco que alguna de ellas procediera de su suegro: "se cumplió con la ley".

"¿Desmiente que las saunas de San Bernardo 36 financiaran su campaña?", ha proseguido el PP, ante lo que Sánchez ha declarado que no tiene información sobre ello. En cuanto al dinero en efectivo que ha dicho haber recibido, no ha podido dar la cifra concreta y las fechas de esos pagos, aspectos que ha considerado "anecdóticos".

El popular también le ha preguntado si fue una casualidad la visita de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodriguez, o fue un vuelo planificado. Se tomó la decisión de impedir la entrada cuando se tuvo conocimiento de que existían sanciones contra ella, ha explicado Sánchez.

Miranda ha inquirido además si tras ese vuelo se descargaron maletas o si pasaron control de equipajes, a lo que Sánchez ha asegurado que no tenía constancia de ello como tampoco la tiene, ha dicho, de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mediara por el rescate de Plus Ultra.