Pedro Sánchez evita responder a Alberto Núñez-Feijóo en el Congreso por respeto a las víctimas de la dana: "Hoy no es el día"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado este miércoles responder a las acusaciones de corrupción y mentiras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por respeto a las víctimas de la dana en la Comunidad Valenciana al coincidir con el primer aniversario de esta tragedia.

"Hoy no es el día", ha recalcado Sánchez ante los reproches de Feijóo en la sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso y en la que el presidente del Partido Popular le ha preguntado si piensa decir la verdad en su comparecencia este jueves en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo.

"Volverá a mentir mañana en el Senado porque si dice la verdad, acabará consigo mismo", ha augurado el líder del PP sin que Sánchez haya querido confrontar con él insistiendo que hoy no es el día para ello, sino para la empatía y solidaridad con las víctimas de la dana.