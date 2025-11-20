Los que no van a morir te saludan

En Barajas, a partir del 21 de noviembre de 1975, no daban abasto para recibir a las delegaciones extranjeras que acudían a los funerales por Francisco Franco. En su momento postrero es cuando realmente mostró su relevancia internacional. Vinieron protestantes, musulmanes, ortodoxos, divorciados, polígamos, dictadores, demócratas. De todos los continentes menos de Oceanía, igual no le perdonaban que hubiera boicoteado los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956.

Medio siglo después, sólo tres de aquellos representantes viven todavía para contarlo. El mayor de todos es Alberto de Lieja. Tiene en la actualidad 91 años y vino en representación de su hermano Balduino, rey de Bélgica, al que sustituyó en el trono a su muerte en 1993. Balduino estaba casado con la española Fabiola, que falleció en 2014. El rey Alberto abdicó en 2013, un año antes que el rey Juan Carlos, y cedió el trono a su hijo, que como el rey de España también se llama Felipe.

El príncipe Enrique de Luxemburgo (castillo de Betzdorg, 1955) tenía veinte años cuando representó a su país en las honras fúnebres de Franco. El 7 de octubre de 2000 subió al trono de su país y hace mes y medio, el 3 de octubre de 2025, abdicó en favor de su hijo Guillermo V, uno de los cinco vástagos que tuvo con la cubana María Teresa Mestre, a la que conoció cuando estudiaba en Ginebra.

No era el primer funeral de Estado al que asistía el actual rey Mohamed VI de Marruecos (Rabat, 1963). El joven príncipe, segundo de los cinco hijos de Hassán II, el mayor de los dos varones, tenía doce años cuando vino a presentar los respetos de su padre y de su país. El rey de entonces estaba involucrado en la Marcha Verde que había comenzado dos semanas antes. Mohamed se estrenó en estos menesteres con 10 años, cuando el 6 de abril de 1974 acudió al funeral de Georges Pompidou.

El sucesor de Pompidou en El Elíseo, Valery Giscard D’Estaing (1926-2020) fue uno de los mandatarios de más relieve que viajó hasta Madrid. La apuesta era doble: un viaje al futuro el sábado 22 de noviembre con la proclamación del rey Juan Carlos I y un viaje al pasado el domingo 23 de noviembre con el entierro de Francisco Franco.

Acudieron los dictadores Pinochet y Somoza y el hijo del paraguayo Stroessner

Alberto de Lieja, que sucedió a Balduino, y Mohamed de Marruecos, que subió al trono a la muerte de Hassán II el 23 de julio de 1999, no fueron los únicos representantes que más adelante tendrían el honor del reinado. El príncipe Abdalá ben Abdulaziz al-Saúd era uno de los 37 hijos de Ibn Saúd, fundador de la Arabia Saudita moderna, y el quinto de los seis hermanos que ha reinado hasta la fecha. Fue coronado el 3 de agosto de 2005 y a su muerte heredó el trono en 2015 Salman ben Abdulaziz, padre del incómodo príncipe saudí que ha visitado a Donald Trump y le han preguntado por su implicación en el asesinato del periodista Jamal Khasoggi.

En el funeral se mezclaron dictadores con representantes de las democracias occidentales. De los primeros, viajaron a España Augusto Pinochet y Anastasio Somoza. El militar chileno, horas después de derrocar en un baño de sangre a Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, escribió una carta a Franco anunciándole el envío de un nuevo embajador, Francisco Gorigoitia Herrera. Pinochet fue uno de los pocos jefes de Estado que acudió al entierro, junto a Raniero de Mónaco y Hussein de Jordania.

Anastasio Somoza estaba en el segundo de sus mandatos presidenciales en Nicaragua, donde había sido proclamado con pompa y boato en 1974 en el Teatro Nacional Rubén Darío. La dinastía Somoza mandaba en Nicaragua desde 1937; él pensaba que lo sucedería su hijo, Anastasio Somoza Portocarrero, pero el Frente Sandinista los derrocó el 17 de julio de 1979. El 17 de septiembre de 1980, el dictador era asesinado en Asunción, Paraguay, donde se había acogido a la hospitalidad del dictador Alfredo Stroessner, que envió a su hijo al funeral de Franco. Otro dictador, Macías Nguema, presidente de Guinea Ecuatorial, envió a su embajador en España, Eduardo Ondomba.

La reina Isabel II de Inglaterra envió a su marido para que la representara en el entierro del militar que en 1936 había acudido a los funerales de su abuelo Jorge V. Felipe de Edimburgo nació en Corfú, Grecia. Sus cuatro hermanas mayores se casaron con príncipes alemanes, él se casó con la reina de Inglaterra el 20 de noviembre de 1947. La muerte de Franco coincidió con su aniversario de boda. Por cuatro meses, el duque de Edimburgo no fue centenario.

La ONU, la Comunidad Económica Europea y la OCDE mandaron a sus respectivos dignatarios al adiós de un político que sus primeros años de dictadura estuvo muy lejos de esas instancias internacionales. Pablo VI delegó en el Nuncio Apostólico Domenico Enrici, que un año después acudió a Bangui, capital de la República Centroafricana, para la entronización de Bokassa como emperador del África Central.

Habib Burguiba, presidente de la República de Túnez, estuvo representado por su hijo, que antes había sido ministro de Asuntos Exteriores y ocupó las embajadas de Francia, Estados Unidos e Italia. El representante de Argelia, Mohamed Seddik Benyahia, murió el 3 de mayo de 1982 cuando el avión en el que viajaba en misión de paz a la guerra entre Irán e Iraq fue alcanzado por un misil iraquí en la frontera con Turquía.

Uno de los visitantes más curiosos fue el príncipe Bertil de Suecia, nieto e hijo de reyes, que representó a su sobrino el rey Carlos Gustavo, que dos años antes había accedido al trono. El tío Bertil rompió los cánones por su afición a las motos y su romance con una divorciada británica con la que se casó 33 años después, en 1975, el año que estuvo en el funeral de Franco.