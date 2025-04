Mouliaá da su móvil al juez y Errejón comunica que esperará a que se resuelva su recurso

Elisa Mouliaá ha entregado su móvil en el juzgado en el que se investiga si fue víctima de agresión sexual por parte de Iñigo Errejón, mientras que éste no lo ha hecho argumentando que esperará a que la Audiencia Provincial resuelva sobre su recurso en contra del volcado de un terminal que, precisa, no es el que tenia en el momento de la supuesta agresión.

El juez Adolfo Carretero, que investiga a Errejón por una presunta agresión sexual a Mouliaá, había citado a ambos este viernes para que entregaran sus teléfonos móviles, como ordenó hace semanas, para poder analizar las conversaciones que mantuvieron antes y después de la presunta agresión sexual.

A las diez de la mañana la actriz ha entregado su terminal en el juzgado, donde agentes de la Policía Nacional lo han recogido para su volcado y se lo devolverán en unos días.

Así lo han explicado en la puerta de los juzgados tanto la actriz como su letrado, Alfredo Arrién, quienes han sostenido que la denunciante "ha cumplido" con lo que ha solicitado el magistrado porque no tiene "nada que ocultar", mientras que Errejón no lo ha hecho.

Mouliaá ha firmado que esto parece "el día de la marmota", ya que el pasado 13 de marzo ella ya acudió a entregar su terminal pero no pudo hacerlo "por motivos técnicos" -según su versión el juzgado no contaba con medios y les dijo que les llamaría la Policía-, mientras que Errejón no lo hizo, como tampoco lo ha hecho este viernes.

Ha precisado que en su móvil el juzgado podrá ver conversaciones con Errejón y con otras personas, como una amiga a la que ella le dijo que el entonces político la había "invadido y acosado", lo que prueba -dice- "que hubo que no hubo consentimiento".

Ha precisado que ella solo borró, por consejo de su anterior letrada, ocho interacciones en Instagram con Errejón, posteriores a los hechos denunciados, y que ahora se arrepiente porque eran "respuestas absurdas" a cosas que él había publicado.

Por su parte, la defensa de Errejón ha enviado un escrito al juzgado, al que ha tenido acceso EFE, en el que comunicaba que no iba a ir a entregar su móvil porque está a la espera de que se resuelva el recurso que interpuso en este sentido, con el fin de "preservar sus constitucionales derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y de acceso a los recursos, en relación con su derecho a la intimidad".

Detalla la defensa que Errejón "ya no conserva el dispositivo móvil que tenía el 8 octubre de 2021", cuando ocurrieron los hechos denunciados en 2024, ya que cambió de terminal hace un año y medio, el 8 de noviembre de 2023.

Y aportan un acta del Congreso de los Diputados en la que consta que al entonces diputado se le dio un nuevo terminal ese día.

La letrada Eva Gimbernat añade en el escrito que Errejón "ya aportó desde el inicio de la investigación todas las conversaciones que conserva con la señora Mouliaá, mediante acta notarial".

Detalla que el investigado "no ha borrado ninguna conversación mantenida con Elisa Mouliaá", pero como ella sí lo ha hecho lo que tiene sentido es que se analice el terminal de ella.

Y precisa que la Policía ya ha adelantado al juzgado "que parte de la información que se pretende obtener de los dispositivos móviles no se puede extraer a través de los mismos" y habría que "librar mandamientos judiciales a determinadas compañías implicadas, como Instagram".

Para la defensa de Errejón volcar todo el terminal menoscaba los derechos del investigado y lo considera "una diligencia interesada exclusivamente por la acusación popular" con una finalidad "no probatoria, sino mediática".