Merz anuncia ante Sánchez que tomará una decisión sobre posibles sanciones a Israel "la semana que viene"

El canciller alemán, Friedrich Merz, avanzó este lunes que Alemania tomará una decisión sobre la posibilidad de imponer sanciones a Israel "en los próximos días", que dará a conocer en la reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno de la UE del 1 de octubre.

En una rueda de prensa tras su reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, este jueves en Madrid, Merz explicó que el Parlamento alemán debatirá sobre las sanciones "la semana que viene" y habrá también un diálogo en el seno del Gobierno. "Vamos a tomar una decisión conjunta en los próximos días", anunció y avanzó que esta postura se dará a conocer el próximo 1 de octubre en la reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno de la UE, que se celebrará en Dinamarca.

Merz defendió la solución de los dos Estados para acabar con el conflicto en Gaza, pero remarcó que el Gobierno alemán "no se plantea la cuestión de un reconocimiento del Estado palestino", un paso que sí adoptó el Gobierno español el año pasado. "Para nosotros tal reconocimiento debería ser uno de los últimos pasos en el camino hacia una solución de dos Estados", explicó.

Preguntado por los periodistas por su negativa a calificar la situación en Gaza de "genocidio", Merz dijo estar en contra de los medios empleados por Israel para poner fin a la guerra, pero no comparte esta definición, que sí usa su homólogo español. "Estamos del lado de Israel, lo que no significa que compartamos todas las decisiones tomadas por el Gobierno israelí", matizó el canciller. Recordó que el Gobierno decidió hace no suministrar armas a Israel hace cinco semanas: "La evolución de los últimos días me confirma que no ha habido mejor alternativa". Sin embargo, aseguró que "Hamás puede poner a esta guerra" si libera a los rehenes y deja las armas. Pese a sus diferencias en la materia con el Ejecutivo español, Merz subrayó que comparte con Sánchez "la gran preocupación por la situación humanitaria en Gaza", así como por la actual ofensiva terrestre del Ejército israel en el enclave palestino.

Sánchez, en cambio, defendió que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha emprendido una “estrategia profundamente equivocada” y esgrimió que, por la experiencia que tiene España, al terrorismo no se le vence con un “ataque indiscriminado” a la población civil como el que se está produciendo en Gaza, aunque apuntó que “el pueblo de España es un pueblo amigo del pueblo de Israel”.

Dicho esto, y como un país que sufrió el terrorismo de ETA y también el mayor atentado yihadista en suelo europeo el 11-M, ha reivindicado que "sabemos cómo vencer al terrorismo". "Y desde luego no se le vence como está haciendo Israel, haciendo un ataque indiscriminado sobre la población civil, con más de 60.000 muertos", ha subrayado. "El resultado de todo ello no va a ser solamente una Israel más aislada, sino también una Israel más insegura y, por supuesto, una región mucho más insegura de lo que ya era antes de este terrible atentado de Hamas hace dos años", ha advertido.

De ahí el que haya defendido la importancia de trasladar al Gobierno de Netanyahu que "su estrategia está profundamente equivocada, porque no está garantizando la seguridad de sus conciudadanos y porque está agravando la situación, no solamente para con el pueblo palestino, sino también para el conjunto de la región".

Merz apuesta por la IA en lugar de traductores para las lenguas cooficiales

A preguntas de los periodistas sobre las presuntas reticencias de Alemania para autorizar el uso en la UE de las lenguas cooficiales, Sánchez ha indicado que ha trasladado al canciller cuál es la posición del Gobierno en este asunto, que exige, ha precisado, una unanimidad de los países miembros. "Llevamos 40 años esperando este momento y espero que podamos lograrlo en un futuro no muy lejano", ha deseado el presidente del Gobierno. Merz, por su parte, ha corroborado que ambos han hablado de este tema, y ha dicho conocer "la posición española". Ha comentado además que, como miembro que fue del Parlamento europeo, sabe lo complicado que es el servicio de idiomas y que cada lengua añadida multiplica la necesidad de traducciones.

No obstante, ha considerado que en un medio plazo podría haber "una buena solución" a ese problema gracias a la IA, lo que permitirá prescindir de intérpretes y poder "entender y hablar" todos los idiomas de la UE, aunque para eso tendrá que pasar "un poco de tiempo". Entiende, ha dicho, estos desafíos lingüísticos, porque son lenguas muy distintas y no se entienden entre sí y que, por ello, comprende "muy bien" este interés del Gobierno, a lo que ha añadido: "Cómo resolverlo, ya lo tendremos que ver".