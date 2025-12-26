Maíllo admite diferencias con Díaz por su gestión en Sumar y pide un frente amplio sin errores

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha admitido diferencias con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la gestión de la política de alianzas en la izquierda y la gestión de la coalición Sumar. Ha recalcado que ahora estas formaciones, junto a Más Madrid o Comunes, tratan de levantar un nuevo frente amplio que supere los "errores" del pasado.

En declaraciones en 'Telecinco', recogidas por Europa Press, Maíllo ha destacado que no tiene ninguna queja de la gestión de Díaz en el Gobierno, al ensalzar que es una "magnífica" ministra de Trabajo, pero ha reconocido que tampoco es un "secreto" que mantiene discrepancias con ella respecto a la gestión del espacio conjunto de la izquierda alternativa que se conformó en las pasadas elecciones generales del 23J.

El líder de IU ha subrayado que la posición de su formación es desplegar un frente amplio con el mayor número de alianzas posibles en la izquierda en las próximas citas electorales autonómicas, como en Andalucía y Aragón, donde precisamente este viernes termina el plazo para inscribir coaliciones, y a nivel estatal.

Por ello, IU está conversando con Movimiento Sumar, Comunes, y Más Madrid y otras muchas "más pegadas al territorio" para articular candidaturas que agrupen a toda la izquierda y evitar con ello la fragmentación electoral.

De esta forma, se ha referido a la intención de estas cuatro formaciones de arrancar en enero el proceso para construir una candidatura de unidad en la izquierda más allá del PSOE.

"En eso quiero ser transparente y evidentemente estamos trabajadon para construir, desde el aprendizaje de errores pasados, una propuesta que sirva de esperanza y de acicate en la izquierda alternativa", ha declarado Maíllo.

El PSOE tiene un "problema" pero lo desvincula del Gobierno

Por otro lado, Maíllo ha destacado que mantienen su respaldo al Gobierno de coalición porque no está salpicado por casos de presunto acoso sexual o corrupción, aunque ha especificado que el PSOE tiene "un problema político" al menos de responsabilidad 'in eligendo' cuando dos exsecretarios de Organización han pasado por la cárcel, en alusión a Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Es más, Maíllo ha proclamado que IU no permitiría que estos escándalos alcancen al Gobierno, del que siguen formando parte porque consideran que lo comparten con "gente honesta".

Sin embargo, ha advertido que su formación no estaría en un Ejecutivo "con ningún corrupto" y que el PSOE tiene que "combatir" en su plano interno presuntas prácticas que han alcanzado a antiguos dirigentes de la formación.

"No estaríamos con nadie que pensáramos que son corruptos (...) Ese es un principio que no es negociable, ni ahora ni nunca", ha sentenciado el coordinador de IU.

El discurso del Rey: "Palabras vacías"

Por último, ha criticado que el discurso en Nochebuena del Rey Felipe VI puso "bellas palabras envueltas en celofán" como convivencia o democracia, pero le faltó incidir en la "reconciliación" ironizando así con el título de las memorias de su padre, Juan Carlos I.

Maíllo ha recriminado que el escrito del rey emérito ensalzando, a su juicio, la figura del dictador Francisco Franco no contribuye en nada a la democracia y que el problema de Felipe VI es su "padre y la propia institución".

De esta forma, el líder de IU ha achacado al Rey "equidistancia" con la crisis de vivienda, que no hablara de la violencia de género ni tampoco, con motivo de los 50 años de la restauración de la monarquía, hiciera mención a la dictadura franquista.