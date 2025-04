Koldo pidió a la ex presidenta de Adif que fichara a la ex novia de Ábalos en Ineco: "Si no José me corta los huevos"

Madrid/La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha asegurado en un nuevo informe que el ex asesor Koldo García "se prevalió de su relación" con el ex ministro José Luis Ábalos para que la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, hiciera efectiva la contratación de JRG, ex pareja de Ábalos, en la empresa pública Ineco. Los agentes recogen el mensaje: "Solo una cosa que llamen a la chica para que inicie los trámites para la contratación como administrativa de yoseba que sino jose me corta los huevos" (sic).

En el informe, la Benemérita precisa que Koldo García envió el mensaje a Pardo de Vera el 11 de febrero de 2019 y considera que su contenido, "unido al cargo público ocupado tanto por su emisor como destinatario", es "revelador" porque en esa fecha ella era presidenta de Adif, que forma parte del "órgano rector y deliberante de Ineco".

"En la petición de Koldo a Isabel queda reflejado que Koldo se ampara en Ábalos para consolidar así la fuerza y validez de sus peticiones", añade. Según la UCO, cuando la presidenta de Adif recibe el mensaje "desconoce quién es 'la chica'" a la que se hace referencia, "por lo que le solicita que en formato papel le remita sus datos a la oficina".

La Guardia Civil apunta también que "pasados unos días de ese mensaje" García le consultó a Pardo de Vera si tenía alguna novedad sobre el contrato de JRG. En el atestado consta que ella respondió: "Están ya con ello, mañana le llaman, no se puede dar de alta sin seguir un procedimiento".

Según los agentes, la ex pareja de Ábalos avisó al entonces asesor ministerial de que no la habían llamado todavía. Así las cosas, García envió otro mensaje a Pardo de Vera, "quien le informó de que terceras personas habían tratado de contactar con ella a lo largo de la mañana".

La UCO asegura que Koldo García "compartió" el contacto de JRG a la presidenta de Adif. "Casi cuatro horas más tarde, JRG le confirmó a Koldo que acababa de recibir esa llamada", señala. La que fuera novia de Ábalos precisó: "Pero es para una entrevista".

"Y se lo dices a José y que llame a quien tenga que llamar"

La Guardia Civil considera que dicha "aclaración" parece indicar que "no contaban con tener que realizar un proceso de selección". "De hecho, Koldo le indicó a JRG que no acudiera", señalan los agentes.

En los mensajes intervenidos consta que Koldo le dijo: "Me encargo yo". La UCO recalca además que el exasesor afirmó que la acompañaría a la evaluación y que "sobre él recaía cualquier trámite a realizarse con esa empresa pública".

JRG incidió en que llevaba un mes esperando a ser contratada. "Oye, y si se lo dices a Jose y que llame a quien tenga q llamar (...) Si es tan sencillo que él haga una llamada, seguro que si es por mí la hace encantado", le dijo la novia de Ábalos a Koldo, quien aseguró que transmitiría el mensaje al entonces ministro.

Según la UCO, tras esa conversación García informó a la presidenta de Adif que él y JRG acudirían a las 16.50 horas, en vez de a las 15.30 como desde 'Ineco - Reclutamiento' se había convenido en el correo electrónico enviado a JRG. Pardo de Vera le contestó: "Está confirmado ok".

"Igualmente, el hecho de que poco tiempo después JRG le comunicara a Koldo que había recibido una llamada de personal de Ineco notificándole la modificación del horario y lugar de reunión indicaba que la petición de Koldo fue transmitida y ejecutada", subrayan los agentes. De los mensajes intervenidos, la Benemérita deduce que la entrevista finalmente no se celebró ese día, sino el día siguiente.

El mensaje a Pardo de Vera: "Te va a llamar José"

Los investigadores destacan también que García llegó a enviar un mensaje a la presidenta de Adif en el que le decía: "Por cierto, te va a llamar Jose (...) Así que tranquila".

La UCO recuerda que la contratación de JRG en Ineco se formalizó e informa al Supremo de que Pardo de Vera "también participó en la renovación de su contrato". Los agentes hacen referencia a un mensaje del 12 de noviembre de 2020 en el que, "ante la vicisitud de la renovación", la presidenta de la empresa ferroviaria le comentó a García que estaba pendiente: "(...) Ya toca revisión de su contrato, lo habló contigo?".

En el informe consta que el exasesor de Ábalos le contestó: "Sí, sí, lo hablamos tú y yo". Para la Guardia Civil, esto evidencia que "este asunto lo abordaban conjuntamente" Pardo de Vera y García.

Propuesta para continuar en Tragsatec

El 17 de noviembre de 2020, JRG preguntó a García sobre la extensión de su contrato. Él se limitó a responderle "Febrero". No obstante, los agentes subrayan que Pardo de Vera avisó días después al asesor del Ministerio de Transportes de que la renovación parecía no ser viable.

"Isabel informó a Koldo de que Ignacio Zaldívar García, en ese momento director de gestión administrativa de la empresa Adif, había hablado con JRG y 'le había dejado entrever que es muy difícil encajarla en algún sitio'", recoge el informe.

Según los agentes, Zaldívar luego le envió un correo electrónico en el que "le comunicó la propuesta de continuar en la empresa pública Tragsatec durante seis meses". JRG firmó con dicha compañía el 2 de marzo de 2021.

La UCO apunta que el presidente de Tragsa, Jesús Casas, dijo ante la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' que la contratación respondía a "un encargo a medio propio de Adif".

"Ya no hace falta vayas más"

En el informe, la Guardia Civil incide también en que, según los mensajes intervenidos, "JRG no habría asistido a su puesto de trabajo en Ineco" por intermediación de García. Los agentes señalan que Koldo le dijo a la novia de Ábalos que tras un primer encuentro no tenía que volver a acudir a su puesto de trabajo: "Contesta al correo, dile que el martes vuelves de viaje (...) Y nos pasamos y ya no hace falta que vallas más" (sic).

La UCO apunta además que JRG intentó hacer uso de la tarjeta de comida que ofrece Ineco a sus trabajadores. "(...) Seguro q la tarjeta estará en algún sobre donde hayamos puesto que trabajo", dijo la joven a García para luego añadir: "Dame una dirección y un teléfono porq no sé dónde trabajo".

El entonces asesor de Ábalos le indicó que pusiera la dirección de trabajo de Joseba García, su hermano y jefe la joven en Ineco, quien "contribuyó a ocultar que JRG no comparecía a su puesto de trabajo".

De las conversaciones analizadas, los agentes también concluyen que Joseba García "se encargó de cumplimentar los partes de trabajo mensuales de JRG" y que ambos se "coordinaban" para que ella "registrara cada día una jornada laboral que no había sido realizada".

Según la Guardia Civil, JRG aseguró que no le preocupaba lo que pudiese suceder con su trabajo en Ineco y que, en todo caso, les debería preocupar a Koldo y Joseba. Los agentes aseguran que la joven tampoco acudió a su puesto de trabajo en Tragsatec.

En el marco del informe, la UCO insiste en que las evidencias intervenidas en la causa permiten apuntar también a "la existencia de un vínculo de carácter económico entre (el empresario investigado Víctor de) Aldama y Ábalos, sustentado en el pago del alquiler de una vivienda de JRG".

Para los agentes, el pago mensual del piso de Plaza España, en Madrid, sería una "contraprestación económica" al exministro de Transportes.