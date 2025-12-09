Koldo García recurre su ingreso en prisión y defiende que sus ingresos avalan su aumento patrimonial.

El ex asesor ministerial Koldo García ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que revoque su entrada en prisión provisional y lo deje en libertad, ofreciéndose a pagar una fianza para poder salir de la cárcel. Asimismo, defiende que su incremento patrimonial está "justificado" por sus ingresos.

Así lo hace en un recurso de apelación después de que el magistrado instructor del 'caso Koldo' en el Supremo, Leopoldo Puente, decretara prisión provisional sin fianza para él el pasado 27 de noviembre.

La defensa de Koldo pide que se declare la nulidad de esa medida y también del procesamiento por las presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia, al apreciar "falta de fijación previa de competencia" en el Supremo.

El ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos pide quedar en libertad "con las medidas cautelares personales de comparecencias quincenales y prohibición de salir de España con entrega de pasaporte", las mismas que tenía antes de entrar en la cárcel de Soto del Real (Madrid).

En el caso de que la Sala de lo Penal no estime su petición, propone "alternativamente" que se acuerde su libertad provisional bajo fianza, "cuya cuantía se determine por el tribunal, manteniendo las medidas cautelares subsidiarias mencionadas en el punto anterior".

La defensa sostiene que "al probarse que el incremento patrimonial real es tres veces menor y se encuentra justificado por los ingresos legítimos, el principal indicio material de la desproporcionalidad económica (que fundamenta la malversación y el blanqueo) se desvanece de forma crítica".

"Ello reduce la intensidad con la que se debe valorar el riesgo de fuga. La prisión provisional, en estas circunstancias, es insostenible por el principio de proporcionalidad", alega.