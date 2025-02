Junts pone en duda la condonación de deuda: "Este pacto consolida el café para todos"

Nuevo frente para el Gobierno. Junts no está conforme con la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) acordada por el Gobierno con ERC y abre la puerta a votar en contra de la propuesta en el Congreso. Así lo ha asegurado este martes la portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, quien ha avisado de que su formación no aceptará "que le den gato por liebre" tras el acuerdo entre el Gobierno y ERC: "Este pacto consolida el café para todos".

Sin aclarar la posición que tendrá Junts en el Congreso, ha defendido que la propuesta de su partido pasa por la condonación total de la deuda del FLA, lo que supone 73.000 millones.

Sales ha resaltado que este pacto "no arregla el agravio de la financiación" y ha remarcado que todas las autonomías se benefician del mismo: "Todas las comunidades se beneficiarán de ello, por lo que parte proporcional que tendremos que pagar los catalanes, que deberá asumir, será la misma. Este dinero es de los catalanes, por lo que no tenemos que dar las gracias a nadie", ha sostenido en rueda de prensa en la Cámara catalana.

El acuerdo, según Sales, supondrá 200 millones de euros anuales en términos de intereses, y esto "no arregla el agravio de financiación y profundiza en el déficit fiscal, que es de 22.000 millones de euros". Además, ha subrayado que el Estado "condonará más deuda a Andalucía que a Cataluña", y que, en términos porcentuales, Andalucía y Madrid pasan "por delante" de la Generalitat.

De mantener Junts su posición, el Gobierno necesitaría el apoyo del PP, que se ha mostrado en contra "por considerarla una trampa injusta", en palabras de su líder, Alberto Núñez Feijóo. Este martes, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, presionó a los populars para que cambien de postura y dejen de poner "excusas peregrinas peregrinas para no apoyar una medida buena para los ciudadanos”. "Feijóo tiene que dar una respuesta: ¿Está por condenar a los ciudadanos de todas las comunidades autónomas o condonar la deuda a sus comunidades autónomas? Esta es la pregunta”, ha asegurado Alegría.

No es el único inconveniente para el Ejecutivo, puesto que el debate se ha extendido también al interior de sus socios: Compromís y la Chunta Aragonesista, del grupo Sumar, creen insuficiente la propuesta de quita de deuda para la Comunidad Valenciana y Aragón y han advertido de que no la apoyarán si no se soluciona la infrafinanciación que sufren.

La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha expresado la posición "muy crítica" y "contraria" que tienen desde su formación respecto a los criterios utilizados, porque deja de lado la "infrafinanciación" que sufre su comunidad autónoma. En concreto, Micó ha detallado que actualmente el territorio valenciano tiene una deuda global de 59.000 millones de euros de los cuales 47.000 millones vienen provocados por la falta de financiación y con la propuesta de Hacienda solo se reduciría un 19% de dicha deuda.

En la misma línea, el diputado de la Chunta, Jorge Pueyo, ha considerado que la propuesta planteada por el Ministerio de María Jesús Montero "no es suficiente", sí puede ser "un punto de partida" y ha instado al presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP), a aprovechar la reunión de este miércoles para pedir que se haga "una reestructuración de toda la deuda y un cambio de los intereses de demora".

El pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC supondrá la condonación de 17.104 millones de la deuda contraída por la Generalitat con el FLA, un mecanismo que Hacienda ha propuesto aplicar a todas las comunidades de régimen común, hasta un montante total de 83.200 millones de euros.