El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá.

El juez Adolfo Carretero ha acordado procesar al ex diputado de Sumar Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá al considerar que hay indicios de que cometió el delito.

El magistrado ha dictado auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento y que marca el fin de la instrucción, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En su auto el magistrado da veracidad al testimonio de la denunciante y afirma que los indicios contra Errejón "existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental, por lo que el procedimiento no puede ser archivado" en este momento.

Explica que "las posibles lagunas o contradicciones en su declaración -en referencia a Elisa Mouliaá-, las aclaró ante este instructor, tras un largo y exhaustivo interrogatorio, en el que en todo momento mantuvo la coherencia, explicando que si no reaccionó ante el abuso más rápidamente, como hizo en el tercer episodio, fue porque estaba aturdida, bloqueada ante la situación y la personalidad de su presunto agresor, además del efecto de la bebida y los medicamentos que tomaba".