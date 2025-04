El juez Peinado convoca a un careo al alto cargo que señaló a Bolaños y a la asesora de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha fijado para el próximo 14 de mayo a las 12:30 un careo entre Alfredo González, que tramitó la propuesta de nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, señalando al ahora ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como su superior jerárquico para este tipo de asuntos, y la propia Álvarez.

Así consta en una providencia, donde el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid acuerda también para ese mismo día la declaración como testigo de Raúl Díaz Silva, el coordinador de personal de Moncloa en 2018 al que Bolaños identificó, a petición de Peinado, en su testifical del pasado 16 de abril.

El instructor citó a Bolaños a raíz de la declaración de González, vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno en 2018 que tramitó la propuesta de nombramiento de Álvarez como asesora de Gómez.

El pasado febrero, González explicó en su declaración como testigo que no conocía a Álvarez ni a la gran mayoría de las personas cuyos nombramientos tramitó y que no recordaba si vio o no el currículum de la ahora asesora.

"Yo me limitaba a remitir al órgano competente para el nombramiento las propuestas de personal eventual que, como el Estatuto Básico del Empleado Público estable, al tratarse de personal eventual el nombramiento y el cese es libre", apuntó.

En el marco de aquel interrogatorio, el juez le preguntó a quién reportaba en esa época y si llegó a hablar con alguien sobre la propuesta de nombramiento de la ahora asesora de Begoña Gómez. El testigo dijo que no recordaba haber comentado el asunto con ningún superior e insistió en que tramitó "muchos" nombramientos porque "era un periodo de cambio de Gobierno, que es cuando se sustituye todo el personal eventual".

El juez se mostró sorprendido: "Llama poderosamente la atención a quienes tenemos algún tipo de vinculación con la Administración Pública. Esto no es lo habitual, sino todo lo contrario, se exigen unos procesos bastante rígidos y bastante selectivos para nombrar a alguien que va a percibir cantidades con cargo a los presupuestos generales del Estado. Entonces, insisto, ¿usted hace esta propuesta sin conocer a nadie, con todos estos detalles?"

González contestó que sí era lo habitual al tratarse de "personal eventual". "Esos requisitos que usted me menciona, en el caso concreto de este tipo de personal, no operan", señaló.

No obstante, Peinado le repreguntó de quién dependía: "¿Quién era entonces la persona que desempeñaba este cargo?". El testigo aseguró que era "Félix Bolaños", a quien ubicó como su superior directo, con el que se reunía "todos los días" para despachar "multitud de asuntos" en La Moncloa.

La contratación de Álvarez

Bolaños, por su parte, sostuvo en su declaración judicial que la designación de Álvarez como asesora de Gómez se realizó conforme fija la ley de contratación de personal eventual, al tiempo que desligó de su nombramiento.

La propia Álvarez declaró ante Peinado que se la nombró asesora en Moncloa para ayudar a la esposa del presidente del Gobierno tanto en temas oficiales como privados. Según relató, la propia Gómez, a quien conocía desde hacía tiempo, la contactó para que trabajase como su asesora y persona de "confianza".

El juez abrió esta nueva línea de investigación al considerar que la contratación de Álvarez podría ser constitutiva de un delito de malversación de fondos públicos. En esta rama constan como investigadas Gómez y su asesora, si bien en la causa se indagan también presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e instrusismo profesional.