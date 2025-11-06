La juez de la dana reclama el tique de Maribel Vilaplana a la empresa del aparcamiento

La periodista Maribel Vilaplana, a su llegada al juzgado de Catarroja para testificar por el 29-O el pasado lunes.

La juez de Catarroja que instruye la causa penal sobre la dana del 29 de octubre de 2024 ha requerido a la empresa del aparcamiento donde estacionó la periodista que comió ese día con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, a que entregue el tique, el justificante o un informe sobre la entrada y salida.

La instructora da un plazo de tres días a la mercantil que gestiona el aparcamiento de la plaza de Tetuán, en el centro de València y cerca del restaurante El Ventorro, donde comieron ambos, para que a partir del número de matrícula que facilitó la periodista en su declaración judicial este pasado lunes aporte la información sobre cuándo entró y salió ese vehículo.

Así lo recoge una providencia fechada este jueves y facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictada tres días después de la declaración como testigo de Vilaplana en los juzgados de Catarroja, que se produjo este lunes.

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra pidió a la periodista que cuando acudiera a declarar, aportara el tique del aparcamiento de aquella jornada en la que murieron 229 personas en las inundaciones por la dana, si bien Vilaplana no lo entregó porque dijo que no lo conservaba, aunque ofreció dar su matrícula para que se reclamara a la empresa.

Tras la comida que Mazón y Vilaplana mantuvieron el día de la dana por espacio de casi cuatro horas, que finalizó alrededor de las 18:45, el presidente acompañó a la periodista hasta el aparcamiento y de camino hablaron de fútbol, según testificó Vilaplana.