El juez atribuye a Montoro un "rol nuclear" para beneficiar a la trama

El ex ministro Cristóbal Montoro jugó un "rol nuclear" en la trama de Hacienda acusada de reformar leyes en beneficio de empresas, a cambio de dinero, ya que era la "autoridad" que aseguraba una "ganancia cierta" a su despacho, Equipo Económico, "abusando" de su poder, según el juez que investiga el caso. Montoro, que fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con Aznar y entre 2011 y 2018 con Rajoy, se dio de baja el pasado jueves como afiliado del PP al trascender su imputación y la de su equipo en una causa que desde 2018 investigaba en secreto el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona por cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

El juez acordó formalmente el 16 de diciembre de 2021 la imputación de Montoro y de los otros 27 investigados en un auto, que consta en el sumario, en que detallaba que les notificaría su situación procesal y les citaría a declarar una vez se levantara el secreto, que se ha mantenido vigente hasta el 19 de junio. En su auto, el juez remarca que Montoro, que fue socio fundador, presidente y consejero de Equipo Económico (EE) hasta abril de 2008, fue ministro de Hacienda en los años en que se tramitaron las normas que supuestamente se modificaron a cambio de dinero, "ejerciendo las más altas funciones y competencias decisivas en dicha tramitación".

Según el juez, Montoro ocuparía "un rol nuclear" en la "organización", ya que sería la "autoridad" que presuntamente "aseguraría una ganancia cierta al despacho Equipo Económico, abusando de que entre sus potestades le correspondía la iniciativa legislativa de su ministerio". "Estas potestades habrían garantizado a la trama poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público", afirma el juez.

Para lograr este objetivo, Montoro habría nombrado entre los altos cargos del Ministerio de Hacienda "a personas estrechamente vinculadas al despacho Equipo Económico, lo que aseguraría que la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de Ley y proyecto de Reglamentos se redactasen a demanda" de las empresas que acudían al bufete, "tras aceptar aquellas pagar por ello", según el juez.

De esta forma, según el instructor, los nombramientos efectuados por Montoro en su ministerio –la mayoría de ellos también figuran entre los investigados– asegurarían que el control de los órganos con competencias decisivas en la tramitación de las normas en las que querían influir "quedase vinculado al despacho".

El magistrado apunta a la existencia de una "trama u organización" en la que muchos de sus miembros desempeñaban "cargos al más alto nivel en el Gobierno, Administración Central y Autonómica", desde donde fueron creando una "red de influencias" cuyo último fin era el "enriquecimiento personal a costa de la función pública".

Al respecto de este caso, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió que se investigue "hasta el final" la supuesta trama, que el PSOE calificó como "Kitchen fiscal".

"No puede haber dos varas para la corrupción. Afecte a quien afecte", aseguró Feijóo en una entrevista este domingo en La Voz de Galicia, en la que señaló que no va "a perseguir a los jueces, ni a los seudomedios" y pidió "que se investigue hasta el final". El presidente del PP sacó pecho al afirmar que en 30 años en política no ha nombrado, en sus puestos, "a nadie que esté metido en un supuesto de corrupción".

Desde las filas socialistas, su secretaria de Política Económica, Enma López, acusó al PP de actuar con absoluta tibieza ante el "caso Montoro", que considera una "Kitchen fiscal", en referencia al presunto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, y denunció que los populares "quieren privatizar hasta la realización de las leyes".

En declaraciones a los medios en Madrid, López insistió en que la imputación del ex ministro de Hacienda "afecta de lleno" a Feijóo, quien "tiene en su equipo al equipo del señor Montoro".

Esperanza Aguirre, "alegre" con la investigación

La ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre se mostró ayer muy crítica con Montoro: "Me alegro mucho de que se investigue al señor Montoro", afirmó en declaraciones a RAC1, donde recordó que, cuatro días antes de las elecciones municipales de 2015, en las que encabezaba la lista del PP al Ayuntamiento de Madrid, se filtró su declaración de la renta de 2013, lo que a su juicio le acabó costando la victoria: "No fui alcaldesa por un escaño", rememoró.

"No sé quién filtró mi declaración de la renta. Alguien no tenía interés en que yo fuera alcaldesa", constató Aguirre, que sospechó que los responsables de la filtración habían sido los socialistas, si bien ya entonces quiso pedir explicaciones a Montoro.

Aguirre llamó al entonces ministro de Hacienda, que "no se puso al teléfono", y también a Mariano Rajoy, que era presidente del Gobierno y sí contestó a su llamada, aunque "no sabía nada de esto". También acudió a la Fiscalía General del Estado y presentó una denuncia, pero no la tomaron en consideración, según Aguirre, que puntualizó que el hoy presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no tiene nada que ver con esto".

"Han pasado diez años y yo todavía no sé quién filtró mi declaración", dijo Aguirre, que hizo hincapié en que tuvo que quedar "rastro" de quién había accedido a sus datos fiscales.