Jorge Azcón confirma el adelanto electoral en Aragón al 8 de febrero

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado el adelanto de las elecciones en la comunidad, que se celebrarán el 8 de febrero, un año y tres meses antes de lo que correspondería.

El adelanto, el primero en la historia de la autonomía, se produce después de un año y medio de desencuentros entre el PP y Vox, antiguos socios de Gobierno, y tras constatarse la imposibilidad de llegar a un acuerdo para sacar adelante los presupuestos de 2026, con los de 2024 ya prorrogados.

Azcón ha explicado en una comparecencia pública que en la mañana de este lunes ha informado al Consejo de Gobierno extraordinario de que ha firmado el decreto de disolución de las Cortes como paso previo a una convocatoria electoral de la que aspira que salga un Gobierno "fuerte" y que pueda aprobar un presupuesto "que atienda las principales necesidades de los aragoneses".

El presidente ha dicho que esta decisión se debe al "bloqueo" y la "irresponsabilidad" de la oposición en general, y de Vox en particular, que no ha querido apoyar unos presupuestos históricos, por lo que ha tenido que convocar a los aragoneses a las urnas de forma anticipada para que expresen su voluntad y digan "cuál es el futuro que quieren para esta tierra".