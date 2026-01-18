Preliminares COAC 2026
Illa estará ingresado dos semanas al fallarle las piernas, pero no sufre patologías graves

Las primeras pruebas descartan causa vascular, medular, tumor e ictus y podría ser inflamatorio

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
18 de enero 2026 - 20:31

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, permanecerá previsiblemente dos semanas hospitalizado en el hospital Vall d’Hebron por un “déficit motor” en las piernas. Illa está bien y estable en la UCI del centro médico de Barcelona pero seguirá hospitalizado para descartar causas graves y hacer "rehabilitación intensiva", aunque se prevé que el lunes pase a una planta convencional.

Así lo ha asegurado el equipo médico que le atiende lo ha declarado a los periodistas este domingo por la tarde en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde ingresó el sábado y le hicieron pruebas médicas al sentirse indispuesto tras practicar deporte ese mismo día por la mañana.

Han asistido a la rueda de prensa el director gerente del Hospital, Albert Salazar; la jefa de neurología, Patricia Pozo; el director clínico de diagnóstico por la imagen, Manel Escobar, y la jefa de medicina física, Judith Sánchez-Raya.

Illa llegó a urgencias en una ambulancia el sábado por la tarde, por dolor tras perder fuerza en algunos músculos de las piernas.

Se le hicieron escáners y estudios de resonancia magnética en que no se vio nada grave que requiriera actuación inmediata, y en 24 horas se han descartado patologías vasculares, tumorales y medulares e ictus con las pruebas practicadas, aunque en los próximos días se seguirá estudiando por qué sintió dolor y pérdida de fuerza.

Su evolución se mantiene estable, han mejorado determinados parámetros sensitivos y los médicos esperan que el lunes pueda pasar a una planta convencional para hacer rehabilitación intensiva mientras sigue haciendo pruebas.

Está bien y ha empezado a beber y comer, han explicado, y han añadido que lo ideal es que siga ingresado un par de semanas para ir recuperándose y seguir con las pruebas, según Sánchez-Raya.

Se trata de descartar todas las causas graves y encontrar el origen, ha añadido Pozo.

Empezó a tener dolor de madrugada el sábado y empezó a hacer su actividad deportiva habitual pero no pudo, pero el dolor no ha ido a más.

De momento la evolución es positiva y los médicos no descartan que tenga un problema inflamatorio, según Sánchez-Raya.

Salazar ha dicho que Illa está animado y que tiene ganas de trabajar pero ahora no es posible, y que tiene un apropiado control del dolor,

Está en la UCI porque forma parte del protocolo de las primeras 24 ó 48 horas en casos como el suyo.

