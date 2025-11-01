Hospitalizada la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la dana

La periodista Maribel Vilaplana, quien pasó varias horas con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la dana de Valencia, ha sufrido una indisposición y ha sido trasladada a un hospital, donde está siendo atendida por los médicos, según han informado fuentes de su entorno.

Vilaplana, que comió con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones que causaron 229 muertos en la provincia de Valencia, está citada en los juzgados de Catarroja para declarar este lunes como testigo ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana.

Vilaplana puede "ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación" y concretamente sobre "el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, el cual es objeto de la investigación penal en curso", según dictaminó la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia.