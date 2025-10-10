El Gobierno replica a Trump que es "un socio fiable de la OTAN y lo sabe"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado este viernes que España es un socio de la OTAN "fiable, responsable y comprometido", y ha asegurado que Estados Unidos es conocedor de este compromiso, después de el presidente estadounidense, Donald Trump, haya deslizado la expulsión de España de la Alianza Atlántica por no cumplir con las exigencias inversoras. "España, lo que dice, lo cumple", ha asegurado la ministra.

En declaraciones a los medios de comunicación al término de un acto para presentar una exposición y un libro sobre la Unidad Militar de Emergencias (UME), Robles ha puesto el foco en el esfuerzo de inversión en defensa puesto en marcha por el Gobierno, que ha permitido alcanzar el 2% del PIB este 2025 con la aprobación del plan industrial dotado con 10.471 millones de euros.

"Estamos cumpliendo, porque el compromiso para este 2025 era llegar al 2%, se ha hecho un esfuerzo muy importante, venimos del 0,9% en el año 2018", ha reiterado la titular de la cartera de Defensa, que ha defendido que las inversiones repercuten en la industria de defensa española.

Sin embargo, la Alianza Atlántica superó la barrera del 2% del PIB en la cumbre de La Haya de junio, en la que los aliados se comprometieron a elevar el gasto hasta el 5% del PIB, presionados por Washington. España, eso sí, lo hará con "flexibilidad", sin horizonte temporal, pero debe cumplir con los objetivos de capacidades fijados por la Alianza Atlántica.

Sin preocupación

El Ejecutivo rechaza que el compromiso con la OTAN se mida sólo en términos monetarios y presume de los medios y el personal que destina a las misiones. Este viernes, Robles ha repetido ese argumento y ha alabado a los efectivos desplegados sobre todo en operaciones para proteger el flanco este frente a Rusia, como la Policía Aérea. "Están dando su vida en la Alianza Atlántica y algunos han muerto en el ámbito de la OTAN", ha recordado.

Por lo tanto, Robles ha rechazado que exista "preocupación" en el seno del Gobierno por las palabras de Trump. "Estados Unidos lo sabe, nuestras relaciones bilaterales en todos los ámbitos, y particularmente en el ámbito de las Fuerzas Armadas, son muy especiales", ha insistido la ministra, que cree que "Trump debe saberlo".

"España cumple y va a cumplir siempre sus compromisos, mientras a lo mejor algunos dicen que van a cumplir y no sabemos sin van a cumplir o no, España lo que dice lo que cumple", ha zanjado Robles.

Pregunta a Feijóo de dónde sacará el 5%

En la misma línea se ha expresado el ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, quien ha asegurado que "el compromiso de gasto de España del 2% no fue un compromiso establecido unilateralmente por España, fue un compromiso que se acordó, que se firmó con el secretario general de la OTAN en la última cumbre".

Bolaños ha reiterado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió llegar sólo hasta el 2% para no reducir partidas sociales y ha exigido al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que explique en qué areas aplicaría recortes, dado que se ha mostrado partidario de incrementar el compromiso de España hasta el 5%.

Bolaños considera que Feijóo expresó esa posición porque "no tendrá ningún problema en recortar el Estado del Bienestar y el gasto social en España" y considera que es importante que los ciudadanos conozcan donde piensa reducir la inversión. Al mismo tiempo ha recalcado que para el Ejecutivo actual el gasto social es "fundamental" como gobierno socialdemócrata.

La OTAN, sin mecanismos para la expulsión

La OTAN carece de un mecanismo para expulsar a un miembro de la organización y la salida de un aliado solo se contempla de forma voluntaria. Este viernes, la organización militar ha evitado hacer comentarios sobre las amenazas del presidente estadounidense, que insistió en que España "no tiene excusa" para no aumentar el gasto en defensa.

En todo caso, varias fuentes aliadas explican a Europa Press que no existen procedimientos en el seno de la OTAN para sacar a un miembro y enmarcan las declaraciones de Trump en una táctica para elevar la presión sobre la necesidad de disparar el gasto en defensa, toda vez los 32 aliados se comprometieron a invertir el 5% del PIB en su presupuesto militar en el plazo de una década.

"No se puede expulsar a un aliado. No existe ningún procedimiento para ello", subrayan las fuentes consultadas, si bien señalan que la posición de España de no superar el 2,1% de gasto militar no está bien considerada en el seno de la OTAN, aunque los aliados "tratan de acomodarse" a esta discrepancia.

Fuentes diplomáticas insisten en que el tratado de la OTAN no regula la salida forzada de un miembro de la organización y quitan hierro a las declaraciones de Trump, que reducen a un cotilleo sin mucha más tracción en el seno del bloque.

Desde hace meses la organización trata de lidiar con las presiones de Trump, que ya en la cumbre de líderes de la OTAN de La Haya amenazó con aplicar más aranceles a España por su falta de compromiso con el 5%.

La OTAN sí contempla la salida de uno de sus miembros de la OTAN, de forma voluntaria, en su tratado fundacional, que data de 1949. En concreto, el artículo 13 recoge que "cualquier parte podrá dejar de ser parte un año después de haber notificado su denuncia al Gobierno de Estados Unidos", puesto que Washington es el depositario de los instrumentos de acceso a la OTAN.

Posteriormente el Ejecutivo estadounidense informaría al resto de aliados de la renuncia de un miembro de la organización, supuesto que en todo caso no se ha producido en los más de 75 años de existencia de la OTAN en los que la alianza ha pasado de 12 a 32 miembros.

Lo más parecido a la pérdida de un aliado sucedió en 1967 con la decisión de Francia de abandonar las estructuras y planes militares de la OTAN, aunque siguió siendo miembro del bloque militar y participó en las discusiones del Consejo Atlántico, una decisión que revertió en 1995 aunque en la actualidad mantiene su propia línea en materia de defensa nuclear.