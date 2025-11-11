El Gobierno niega una "intromisión" de Sánchez en el caso del fiscal y asegura que se trata de "su opinión"

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha negado este martes una "intromisión" del presidente del Ejecutivo en el caso que afecta al fiscal general del Estado y ha asegurado que las declaraciones de Pedro Sánchez en las que defiende su inocencia son "una opinión".

Alegría ha salido así al paso de las críticas del PP y de asociaciones de fiscales a la entrevista de Sánchez en la que defiende la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el juicio que investiga si filtró un correo en el que el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid reconocía en su nombre dos delitos contra Hacienda para llegar a un acuerdo con el fiscal del caso.

"No hay ninguna intromisión, hay un respeto absoluto hacia la Justicia", ha sostenido Alegría, que defiende que el presidente del Gobierno ha manifestado una opinión que es la misma que el Gobierno ha trasladando siempre.

En este sentido, ha argumentado que el presidente "no dijo nada que no haya verbalizado en otras ocasiones" y ha justificado que esas declaraciones se producen en el contexto de una entrevista. Además, ha defendido que el respeto a la justicia no es contradictorio a manifestar una opinión.

"El PP ha querido crear una falsa polémica", ha zanjado Alegría.

La portavoz se ha referido al juicio al fiscal y ha dicho que hasta ahora no se ha planteado ninguna prueba contra García Ortiz, sino que numerosos testigos han declarado que ellos tenían esa supuesta información y que en ningún caso la habían recibido por parte del fiscal, mientras que muchos otros incluso han reconocido que tenían esa información antes de que la tuviera el propio fiscal.

También se ha referido a la declaración del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid que, según Alegría, "ha vuelto a reconocer que filtró y que mintió".