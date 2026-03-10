El Gobierno iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y agentes sociales por la guerra en Irán

El Gobierno convoca una ronda de contactos con los grupos políticos y los agentes sociales por la guerra en Oriente Próximo.

El Gobierno iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los agentes sociales para poner "en común" las medidas para hacer frente a la crisis provocada por la guerra en Irán, según han confirmado fuentes gubernamentales.

Los encuentros de Sánchez con las formaciones políticas llegan después de mostrar su rechazo al conflicto y oponerse a que Washington utilice las bases militares de Rota y Morón en la ofensiva, aunque el Ejecutivo ha enviado a una fragata a Chipre en una misión defensiva después de que un dron iraní impactase en una base militar británica en este país de la Unión Europea.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá además el próximo 25 de marzo en el Pleno del Congreso para informar sobre la posición del Ejecutivo ante el conflicto en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, tal y como han confirmado fuentes parlamentarias.

El jefe del Ejecutivo registró su comparecencia a petición propia el pasado viernes y en la Junta de Portavoces del Congreso se ha avanzado que ese debate con los grupos parlamentarios se sustanciará dentro de dos semanas.

Además de informar sobre la posición española ante la situación desencadenada tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, el presidente pidió aprovechar su presencia en el hemiciclo para dar cuenta también de la última reunión del Consejo Europeo.