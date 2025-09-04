El Gobierno asegura que "el plante" de Feijóo es una "grave desconsideración al Rey"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que el "plante" en la apertura del Año Judicial del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "es una grave desconsideración" al rey Felipe, al Tribunal Supremo, al fiscal general del Estado, al órgano de gobierno de los jueces y "a la carrera judicial y fiscal al completo".

"Este plante del señor Feijóo en la apertura del año judicial es una grave desconsideración al Rey, al Tribunal Supremo, al fiscal General del Estado (Álvaro García Ortiz), al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la carrera judicial y fiscal al completo", ha expresado el ministro socialista en un mensaje en la red social X.

Bolaños ha asegurado que respetar las instituciones democráticas "es fundamental" en un Estado de derecho, después de que el líder de la oposición haya anunciado su decisión de no acudir al acto de apertura del Año Judicial asegurando no quiere avalar un "choque institucional sin precedente" con la presencia del fiscal general en un acto presidido por el Rey.