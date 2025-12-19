Las fotos del primer vuelo en solitario de la princesa Leonor
Las fotos del primer vuelo en solitario de la princesa Leonor / Agencias

Las fotos del primer vuelo en solitario de la princesa Leonor

Primer vuelo en solitario de la princesa Leonor

Agencias

19 de diciembre 2025 - 17:55

La heredera al trono ha pilotado finalmente el avión sin la compañía de un instructor, tras haber realizado las pertinentes clases en simulador y los vuelos junto a uno de los profesores de la academia, pasos previos antes de la conocida como 'suelta', según ha informado este viernes la Casa del Rey, que ha publicado varias imágenes del momento.

