La Fiscalía pide prisión sin fianza para Santos Cerdán

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares han pedido el ingreso en prisión provisional sin fianza para el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que ha declarado en calidad de imputado ante el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que investiga el caso Koldo.

El responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha pedido el ingreso de Cerdán en prisión provisional, incondicional y sin fianza, al considerar que era "el jefe de la presunta organización criminal". Ha alegado que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, al tiempo que ha ampliado el catálogo de delitos por los que le señala, sumando a los de organización criminal y cohecho el delito fiscal para evitar la prescripción, han precisado las mismas fuentes.

Las acusaciones populares, cuya dirección letrada dirige el PP, también han pedido al instructor que ordene su ingreso en prisión.

Es la primera vez que el Ministerio Público solicita en este procedimiento en el Supremo la privación de libertad para uno de los investigados, algo que hasta la fecha no había hecho ni con el ex ministro Jose Luis Ábalos ni con su ex asesor Koldo García.

Para ellos reclamó la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales ante el juzgado, que fue lo que luego posteriormente acordó el magistrado instructor.

Cerdán, que ha comparecido durante una hora y media ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, ha guardado silencio ante las preguntas del juez y del fiscal y sólo ha respondido a su abogado, según explican las fuentes.

El que fuera número 3 del PSOE ha negado haber intervenido en repartos de mordidas o en presuntas adjudicaciones irregulares y se ha presentado como víctima de una cacería política por haber negociado la investidura de Pedro Sánchez con el PNV y EH-Bildu.

El juez, de acuerdo con la tesis de la Guardia Civil, aprecia indicios de que Cerdán pudo haber participado, junto al ex ministro Jose Luis Ábalos y Koldo García, "en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas", pudiendo ser él "quien se encargara de distribuir" las cantidades "recaudadas".

Puente ve "consistentes indicios" de que pudo incurrir en delitos de organización criminal y cohecho tras un informe que revela que Cerdán pudo gestionar 620.000 euros en mordidas en favor de Ábalos y Koldo, y de que también pudo haberse llevado dinero.