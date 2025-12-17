La Fiscalía pide archivar la causa contra Errejón al ver "insuficientes" los indicios de agresión sexual a Mouliaá

La Fiscalía de Madrid ha pedido al juez Adolfo Carretero que archive la causa contra el exdiputado Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá al entender "insuficientes" los indicios delictivos en su contra como para formular escrito de acusación.

Fuentes de la Fiscalía de Madrid han confirmado que el Ministerio Público ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, tras su decisión de situar a un paso de juicio a Errejón, algo que el otrora político ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid.

La Fiscalía realiza esta petición "toda vez que practicadas cuantas diligencias de instrucción se han considerado necesarias para el esclarecimiento de los hechos no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito".

"Si bien la denunciante ha manifestado que se sintió cohibida y que en realidad no quería una relación sexual en los términos que finalmente se desarrolló, declaración a la que damos plena veracidad, entendemos que lo que no ha quedado acreditado es que el denunciado fuera consciente por los hechos anteriores y por la forma en la que actuó la denunciante de que la relación no fuera deseada y aceptada por la misma, y cuando esta expresamente así se lo expuso, lo que ocurrió en dos ocasiones y hasta en dos ocasiones y en dos momentos distintos, cesó en su acción", apunta.

Fue el pasado 14 de noviembre cuando el juez acordó procesar al exdiputado y exportavoz parlamentario de Sumar por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz que habría cometido una noche de finales de octubre de 2021.

Esta decisión llegó después de 13 meses de investigación en los que tomó declaración al propio Errejón, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras. Como parte de las pesquisas, también llegó a pedir al exdiputado y a la actriz que aportaran las conversaciones que intercambiaron en las fechas cercanas a la agresión denunciada.

Según la denuncia de la artista, los hechos habrían tenido lugar en el marco de la presentación de un libro de Errejón y después de casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara.

El juez consideró en el citado auto que "los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental". Por ello, entendía que el procedimiento no podía "ser archivado en esta instancia".