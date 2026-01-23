La Fiscalía investiga a Albiol por el macrodesalojo de Badalona en diciembre.

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha abierto diligencias de investigación al alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, "para estudiar distintas denuncias" relacionadas con el desalojo de numerosas personas sin techo del instituto B9 el pasado 17 de diciembre, según han confirmado fuentes judiciales.

El eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Odio y Discriminación el 24 de diciembre al entender que Albiol pudo incurrir en un delito de odio, así como en delitos de denegación del servicio público por motivos discriminatorios, delito de desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación.

Los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de 2025, cuando los Mossos d'Esquadra llevaron a cabo un operativo para vaciar el B9, en el que llegaron a residir unas 400 personas: algunas de ellas abandonaron el lugar en los días previos, por lo que el desalojo dejó sin techo a unas 170.

"Desalojo escrupuloso"

Desde el consistorio tildan la denuncia de los Comuns de "despropósito", aseguran que no tiene fundamentación ni técnica ni jurídica, y defienden que en el desalojo del B9 se cumplió de manera escrupulosa la resolución judicial, en sus palabras textuales.

En este sentido, sostienen que trabajaron conjuntamente y "desde el primer momento" con los Servicios Sociales de la Generalitat para ofrecer atención a las personas sin hogar ubicadas en el asentamiento bajo la C-31 que procedían del B9 y aseguran que lo seguirán haciendo.