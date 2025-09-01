La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias para analizar el 'pendrive' de Leire Díez

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación para analizar el contenido del pendrive que la ex militante socialista Leire Díez entregó el pasado junio al PSOE y que el partido derivó a la Fiscalía General del Estado.

Las diligencias abiertas son de carácter reservado y están en manos de la teniente fiscal de la Audiencia Nacional Marta Durantez y el fiscal jefe Jesús Alonso, Según ha publicado La Razón.

Se trata del pendrive que recoge la información que Díez -actualmente investigada por un juzgado de Madrid por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias- ha ido recopilando en los últimos años. De momento, precisan las fuentes consultadas, los fiscales han ordenado el análisis del contenido de dicho dispositivo en aras de determinar si hay o no indicios de delito.

Aunque en un principio se valoró la posibilidad de enviar el 'pendrive' a la Fiscalía Anticorrupción, finalmente ha recaído en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Según explicó el pasado junio la portavoz del PSOE, Esther Peña, Díez entregó al entonces secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, el dispositivo con "información relevante" para la ex militante. "Nosotros lo que queremos es que se conozca la verdad, que haya luz y taquígrafos y que sigamos avanzando en este país", defendió Peña en declaraciones al informativo 24 horas de RNE.

Peña recalcó que el PSOE ya había actuado respecto a Díez haciendo "lo que tenía que hacer", con la apertura de "un expediente informativo para conocer la verdad y después actuar". Al hilo, recordó que la ahora exmilitante socialista ha negado "por activa y por pasiva que acudiera a ningún sitio, a ninguna reunión, a ninguna negociación en nombre del PSOE o de su representación".

Los audios de la "fontanera" de Ferraz

Leire Díez se ha situado en el epicentro de la polémica desde que El Confidencial publicó los audios en los que conversaba con empresarios con causas judiciales sobre la intención de buscar información comprometida contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas y el fiscal de Anticorrupción José Grinda, a cambio de beneficios judiciales.

Tras ser teniente de alcalde por el PSOE en Vega de Pas (Cantabria) y apoyar a Pedro Sánchez en campañas de redes sociales, Leire Díez fue directora de Relaciones Institucionales para la empresa pública Correos a propuesta de Juan Manuel Serrano, que había sido jefe de gabinete del líder del PSOE.

No obstante, Leire Díez ha encuadrado los audios en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado. "Deseo dejar claro que mi trabajo es mi trabajo, y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie; ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE", aseguró en una declaración ante la prensa.