Feijóo ve "difícil" la mayoría absoluta en Extremadura y busca más votos que la izquierda

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes, tras apuntar lo "difícil" que es conseguir una mayoría absoluta en la España actual, que el objetivo fundamental en las elecciones extremeñas es "tener mas votos que toda la izquierda. Y espero que nadie bloquee a alguien votando con la izquierda", ha advertido el líder popular, en alusión a la formación de Santiago Abascal.

Feijóo considera que Extremadura puede abrir un "efecto dominó" para que España salga del "pantano de corrupción, machismo y extorsión" que, a su juicio, rodea al Gobierno de Pedro Sánchez. Además, ha asegurado que el objetivo del PP extremeño en los comicios del domingo es "tener más votos que toda la izquierda" y ha hecho un llamamiento a Vox para no "bloquear la gobernabilidad" si eso ocurre.

En declaraciones a los medios en Zahínos (Badajoz), tras visitar la empresa Carbones y Leñas Los Torres, el presidente del PP ha señalado que su partido y su candidata, María Guardiola, van a "seguir trabajando hasta el domingo" para obtener "el mejor resultado posible", siendo consciente de que en la "España actual" es "muy difícil conseguir una mayoría absoluta".

Además, ha dicho que "la mayoría de los votantes de Vox no entienden" que ese partido "tenga como objetivo fundamental criticar y descalificar a la presidenta y candidata" del PP, María Guardiola, que todo apunta a que "va a ganar" las elecciones el domingo.

Sánchez, un presidente "deteriorado"

Un día después del balance del año de Sánchez en la Moncloa, el presidente del PP ha criticado que ni siquiera haya esperado a que los niños de educación primaria y de infantil hayan terminado el curso escolar.

"Lo que está claro es que el balance del señor Sánchez ya está hecho, se lo ha hecho la UCO, la Guardia Civil, la UDEF, la Policía Nacional, los tribunales y las compañeras del partido que se han atrevido a denunciar los casos de corrupción de su Gobierno", ha manifestado, para añadir que del "balance real" de la gente no habló el presidente del Gobierno.

Tras subrayar que el "balance de verdad son unas elecciones", Feijóo ha resaltado que ese balance tendrá una "primera estación en los resultados del próximo domingo en Extremadura". "Eso es el balance real. Lo demás es hipocresía, es machismo y es extorsión", ha apostillado.

Extremadura, "primer paso del cambio político"

En este punto, ha asegurado que los comicios en Extremadura "pueden tener un efecto dominó en el conjunto de la política nacional", ya que después vendrán las citas en Aragón, Castilla y León y Andalucía. "Extremadura es el primer paso de este cambio político", ha proclamado.

Feijóo ha resaltado que España hoy padece el "peor momento político de la historia reciente" con un Gobierno que no es capaz de aprobar presupuestos, con un presidente donde todo su entorno político y personal está rodeado de "corrupción" y con una política "inútil" que no sirve a los ciudadano. "El Gobierno solo está pensando en sobrevivir", ha agregado.

Tras advertir de que Extremadura entra en los días decisivos en la recta final de campaña, ha manifestado que las elecciones de este domingo suponen una "oportunidad histórica" porque la comunidad extremeña tiene que elegir entre avanzar, consolidar el cambio y una Junta que se dedique a resolver los problemas de los ciudadanos, como propone el PP; o "bloquearse, quedar atrapada o una pinza que, por sí sola, trae el bloqueo a los problemas de la gente".

Feijóo ha indicado que la prioridad de María Guardiola es Extremadura mientras que los otros partidos solo se ocupan de que la candidata del PP no tenga mayoría. "Extremadura no merece pasarse cuatro años de sobresaltos por la irresponsabilidad de algunos políticos, merece tener cuatro años de estabilidad, prosperidad y avance", ha afirmado.

"No he sido tibio en mi vida"

Al ser preguntado por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que llamó en la cena del PP de Madrid a hacer una política "apasionada" y a "quemarse" y no una política "tibia", Feijóo ha indicado que "los tibios no entrarán en el reino de los cielos".

"Por lo tanto, no tengo ningún interés en formar parte de ese equipo de tibios. No he sido tibio en mi vida. Cada vez que me he presentado a una elección, nada se ha ganado y no creo yo que la gente vote a los tibios", ha agregado.

Eso sí, el líder del PP ha subrayado que "sería bueno que se pongan de acuerdo" en lo que quieren criticarle porque "unos dicen que es un político "muy duro" y "muy grosero" y otros dicen que "soy tibio".

A su entender, Ayuso se expresó de "una forma muy clara" porque "esto afecta a todos", también a votantes del PSOE que "no pueden seguir votando al partido de Sánchez si quieren mantener su partido en el futuro".

"Y afecta también a votantes que lo fueron de Vox, porque no se entiende que el objetivo fundamental de Vox en Extremadura es criticar y descalificar a la candidata del Partido Popular, coincidiendo con el objetivo del PSOE", ha finalizado.