Feijóo llama a una protesta ciudadana el domingo contra Sánchez: "Es la manzana podrida"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado a la ciudadanía a una protesta ciudadana al mediodía del domingo en el templo de Debot en Madrid contra "la corrupción del domingo", después de que este jueves el Tribunal Supremo haya enviado a prisión provisional sin fianza al ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su ex asesor en el Ministerio Koldo Ábalos al entender que existe "riesgo extremo" de fuga ante las elevadas peticiones de prisión que afrontan por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

Ha explicado que no se puede permanecer impasible ante todo lo que está sucediendo con el caso Koldo y otros casos de corrupción que afectan a Sánchez, y por ello convoca esa concentración cívica y abierta a todos los ciudadanos y responsables políticos de cualquier partido que crea en la decencia y el estado de derecho.

"Lo que ha ocurrido hoy no es un hecho aislado, ni mala suerte, ni conspiración del Poder Judicial. Cuando todos los que le encumbraron entran en la cárcel, Sánchez tiene que salir de la Moncloa", ha asegurado el líder del PP, quien ha acusado al presidente del Gobierno de ser "la manzana podrida": "Todo lo que está a su alrededor se ha acabado descomponiendo. La responsabilidad política es suya", ha insistido el líder popular.

Preguntado por la posible presentación de una moción de censura, opción que ha descartado hasta el momento al no contar con los votos necesarios, Feijóo ha señalado que se habría equivocado si la hubiera presentado "sin los apoyos necesarios y sin toda la información que ahora conocemos".

"Espero seguir acertando en el futuro; cuanto tenga que decir algo, se lo diré", ha concluido, dejando abierta la respuesta.

Lo cree así porque al recurrir a este recurso parlamentario sin los apoyos necesarios y sin toda la información de la que ahora se dispone sobre los diversos casos de supuesta corrupción que afectan al Gobierno y a su presidente, Pedro Sánchez, se habría "equivocado".

"Creo que he acertado y espero seguir acertando en el futuro. Y cuando tenga que decir algo, no se preocupe, que se lo diré", ha contestado a la periodista que le ha preguntado por el asunto, para puntualizar que esta es su opinión a día de hoy.

Por otro lado, Feijóo ha confirmado que su relación actual con el Gobierno es "inexistente" y ha remarcado que se trata de un Ejecutivo que está "bajo sospecha" y "cuando alguien está bajo sospecha, no se le puede dar confianza".

Aun así, ha confirmado que, al contrario que Vox, seguirá asistiendo a actos institucionales en los que pueda estar Pedro Sánchez, como a los presididos por el rey u otros similares, porque hay que distinguir entre actos institucionales "en representación del Estado" de aquellos a los que simplemente acude el presidente del Gobierno.