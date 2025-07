Feijóo, sobre la financiación singular: "Es un atajo abocado al fracaso"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la comisión bilateral entre el Estado y el Govern catalán que se reunirá el próximo lunes para abordar la financiación singular de Cataluña es "un atajo abocado al fracaso" porque este espacio "no tiene capacidad" para decidir estos asuntos.

En una comparecencia en Barcelona, Feijóo ha remarcado que el Gobierno "no puede vivir de rodillas", y ha considerado que "lo que se hable" en la comisión "se queda en una conversación" porque el órgano para pactar la financiación es el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"Ni la ministra y vicepresidenta (María Jesús Montero) tiene capacidad para transferir el 100% de un tributo a una comunidad autónoma ni el presidente de ninguna comunidad tiene legalidad ni capacidad para asumir ese compromiso si no es dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha subrayado.

En este sentido, ha retado al Gobierno a presentar la propuesta de la financiación singular para Cataluña al Consejo de Política Fiscal y Financiera para "saber qué opina" el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el de Asturias, Adrián Barbón, ambos del PSOE.

Según Feijóo, la reunión bilateral sobre la financiación "no es una solución" sino un "atajo" y un "parche abocado al fracaso": "Eso no es un pacto, es un atajo y una imposición, por lo tanto, creo que es un error para Cataluña utilizar un sendero que no la va a llevar a ninguna parte".

"Sé que Cataluña necesita más financiación, y la tendrá"

Al respecto, ha defendido que Cataluña "necesita más financiación" y ha asegurado que "la tendrá", si llega a la presidencia del Gobierno, pero ha remarcado que el órgano para acordarlo es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el resto de autonomías, "no en una sala en contra de todo el resto del país".

"Hagamos un sistema de financiación para que se quede, un sistema de financiación sólido, producto de un pacto. Eso es lo que a mí me vincula, los sistemas de financiación pactados, no los sistemas de financiación impuestos por la necesidad de un gobierno que no tiene mayoría para seguir gobernando el país", ha señalado.

Feijóo ha remarcado en que "no se puede vivir en los atajos", y que el modelo de financiación debe abordarse "con luz y taquígrafos, con acuerdos, con discusión y después con pactos".