Feijóo confirma que Mazón también dejará su cargo como presidente del PP valenciano

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este martes que habrá relevo de Carlos Mazón como presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana "en las próximas semanas", una vez que haya sido investido presidente de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca. Según ha señalado, la elección de un nuevo presidente del PPCV se produce a "instancia" del propio Mazón y él está de acuerdo.

En declaraciones a los medios, tras intervenir en la IV edición del Foro Metafuturo en el Ateneo de Madrid, Feijóo ha indicado que Mazón, cuando presentó su dimisión como presidente de la Generalitat --el pasado 3 de noviembre--, puso también a disposición del partido su cargo como presidente del PPCV.

"Me notificó que entendía que tenía que dejar la presidencia del partido y yo estoy de acuerdo. Y por tanto, en las próximas semanas espero que, una vez finalice la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, hagamos el relevo adecuado en el partido", ha manifestado.

Feijóo ha subrayado que ese relevo se produce "a instancia" de Mazón. "Y creo que de forma muy correcta y muy coherente con su propia decisión de dimitir como presidente de la Generalitat y, por lo tanto, también de dimitir como presidente del partido en la Comunidad Valenciana", ha declarado.

El PP no ha precisado cómo se producirá esa sustitución, si será convocando un congreso del partido o podría realizarse a través de una Junta Directiva, máximo órgano del partido entre congresos. El congreso regional del PPCV tocaba el pasado mes de julio pero la dirección nacional del PP lo ha aplazado hasta el momento alegando que la prioridad debía ser la reconstrucción tras la dana.

El 3 de julio de 2021, en plena pandemia, Carlos Mazón fue proclamado presidente del PPCV con el 99,6% de los votos emitidos --solo hubo tres en blanco-- en un cónclave en el que estuvo arropado por el entonces presidente del PP, Pablo Casado, que había apostado por él para recuperar el poder en la región en sustitución de Isabel Bonig.

Acusa al PSOE de no asumir sus responsabilidades, a diferencia del PP

Al ser preguntado si el PP tiene previsto llamar a Mazón a la comisión de investigación del Senado sobre la dana, Feijóo no ha respondido a esa cuestión y ha subrayado que los hechos "son muy determinantes" porque "Mazón ha asumido sus responsabilidades al máximo nivel, que es dimitir como presidente a la Generalitat".

"El señor Mazón ha comparecido en las Cortes Valencianas y ha comparecido en el Congreso de los Diputados. Y el señor Mazón ha estado dando la cara", ha enfatizado el presidente de los 'populares'.

En este punto, ha subrayado que "es el momento de conocer por qué el Gobierno se negó a hacer las infraestructuras que pudiesen haber evitado la catástrofe, por qué el Gobierno no dio información a la Generalitat Valenciana y por qué el Gobierno ha dejado solo al Gobierno valenciano" tras la catástrofe del 29 de octubre.

Según Feijóo, "es el momento de la reconstrucción" y el Gobierno de Pedro Sánchez "sigue dejando solo a la Generalitat Valenciana". "No hay ningún político del PSOE que haya asumido una cuota de responsabilidad, ninguna. Esto me lleva a ratificar que mi partido ha asumido responsabilidades y que mi partido sigue centrado en la reconstrucción", ha manifestado.

Hay partidos centrados en "la destrucción"

En este sentido, ha insistido que "hay otros partidos que lo que siguen centrados es la destrucción y en olvidarse de los problemas de los ciudadanos de la Comunidad valenciana". "Y a mí lo que me preocupa son los ciudadanos de la comunidad valenciana", ha apostillado.

Feijóo ha recalcado que lo ocurrido en Valencia es "una tragedia" y "no un circo". "Y lo que vimos ayer con diputados de izquierda fue un circo. Yo lo lamento profundamente porque creo que es una falta de respeto a las víctimas, a los hechos y a la verdad", ha aseverado.

Al ser interrogado después cómo van las negociaciones entre PP y Vox para investir a Pérez Llorca presidente de la Generalitat, Feijóo ha señalado que esas negociaciones se están manteniendo "en un clima de respeto" pero ha agregado que él no podía "avanzar más". "Yo no estoy en esas negociaciones", ha apostillado.