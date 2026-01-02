Feijóo avisa a Vox de que "presentarse para no gobernar le será rentable un tiempo, pero no siempre"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, advierte a Vox de que sería una "irresponsabilidad" forzar la repetición electoral en Extremadura, donde el PP necesita de los votos de la formación que dirige Santiago Abascal para investir a la candidata popular, María Guardiola, y de que la estrategia de presentarse "para no gobernar puede irle bien durante un tiempo, pero no todo el tiempo”.

“Yo entiendo que los partidos tenemos un compromiso, nos presentamos a las elecciones para pedir el voto y que ese voto se transforme en un programa político de gobierno. Pero si hay partidos que no quieren gobernar y les va bien... Le irá bien durante un tiempo, no le va a ir bien durante todo el tiempo”, reconoce Feijóo en una entrevista con Servimedia.

El líder del PP reconoce que "los datos" revelan que la salida de Vox de los ejecutivos del PP ha beneficiado a los de Abascal, que se ha "recuperado" en las encuestas y ha revertido la tendencia a la baja con un "resultado bueno" en Extremadura, donde cosechó su mejor resultado, con el 16,9% de los votos el pasado 21 de diciembre, cuando venía de sacar un 9,6% en las europeas de 2024, un 12,4% en las generales de 2023 y el 15% en 2019.

Sin embargo, Feijóo considera que si Vox persiste en su actitud de eludir cualquier responsabilidad de gobierno pondrá en duda su utilidad, y más si bloquea la gobernabilidad de Extremadura, donde el PP se impuso el 21 de diciembre con el 43,2% de los votos. “Los extremeños han decidido que haya un gobierno presidido por el PP y que necesite acuerdos estables o puntuales entiendo que con Vox, porque el Partido Socialista se ha salido de la ecuación y porque el 60% de los ciudadanos quieren que haya un entendimiento entre el PP y Vox”.

“Cuando un partido se presenta para no gobernar, lo que no tiene es autorización para impedir que nadie gobierne”, sostuvo. “Tú te puedes presentar a las elecciones con el interés de no gobernar, aunque es un poco sorprendente pedir el voto para no gobernar. Pero lo que no puedes es no dejar tampoco que nadie gobierne porque entonces ponemos en discusión el sistema democrático”, añadió Feijóo tras insistir en que no sabe aún si Vox pedirá o no volver a entrar en la Junta, dado que los contactos emprendidos por Guardiola son aún prematuros.

Sin embargo, al ser preguntado por su posición sobre la posibilidad de que Abascal le exija ser su vicepresidente del Gobierno o si comparte con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que la mejor forma de desgastar a Vox es dándole entrada en los Ejecutivos, se limitó a poner el foco en “el legado letal" que Sánchez dejará al PSOE.

En este sentido, aseveró que, al menos en Extremadura, los ciudadanos han “tenido mucho más miedo y mucha más repulsa a las políticas de Sánchez que al peso político de Vox”. La interpretación de Feijóo es que, “sociológicamente”, el 60% de los extremeños que votaron a la derecha lo hicieron “en contra de Sánchez”, dado que este territorio siempre fue, con Andalucía, un bastión electoral “por antonomasia” del PSOE.

Pase lo que pase, remarcó que la única lectura posible del resultado electoral pasa por el hecho de que el PP “tiene 18 puntos más que el PSOE, 26 puntos más que Vox y más votos que el PSOE y Vox juntos”. “Supongo yo que si los partidos respetan el resultado de las urnas, respetarán que María Guardiola gobierne”.

Además, Feijóo tildó de “inconcebible” que Vox se lleve todos los focos de las elecciones extremeñas cuando salió de las urnas como la tercera fuerza parlamentaria en la Asamblea, y reclamó mayor protagonismo para la victoria “histórica” del PP. Según recalcó, el PP extremeño es una excepción en Europa, donde la extrema derecha está al alza y supera ya a los partidos tradicionales de centroderecha, y desveló que el presidente del PP europeo, el alemán Manfred Weber, le escribió el 22 de diciembre para felicitar a los populares españoles por el resultado.