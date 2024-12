Feijóo augura un 2025 con el Gobierno "entre los juzgados, Waterloo y Franco" tras un año perdido

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vaticinado un 2025 "que discurrirá entre los juzgados, Waterloo y quizá algo de Franco", tras un 2024 que considera un año perdido, en el que ve al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "acorralado" por las sospechas de corrupción en su partido, su entorno y su Ejecutivo.

El jefe de la oposición ha comparecido este viernes ante los medios para hacer balance político del año 2024, que considera "un bochorno" a efectos del jefe del Ejecutivo por la "colección de escándalos sin precedentes en su entorno político y personal" y "una pérdida de tiempo y de dinero" a efecto de los españoles.

"España no tiene Gobierno, no tiene un Gobierno interesado en los problemas de los españoles, capaz de aprobar leyes sin desguazar el Estado; no tiene un Gobierno preocupado por nada que no sea su propia supervivencia", ha dicho Feijóo tras cuestionar tanto los pactos de Sánchez como su "triunfalismo económico".

El presidente del PP ha señalado además que el presidente del Gobierno no sabe cuánto va a durar a legislatura, por su dependencia de Junts, y no tiene votos para presentar los presupuestos. "No hay antecedentes ni precedentes de un primer ministro europeo en la situación judicial y política del presidente del Gobierno; a lo largo de 2025 lo que ocurrirá en España no dependerá del Gobierno y su presidente, dependerá de los juzgados y Waterloo", ha recalcado.

Feijóo ha defendido que el PP ha "coincidido" con Junts en votaciones en el Congreso pero ha recalcado que, a diferencia del jefe del Ejecutivo, el Partido Popular "mantiene los principios" y "no acepta chantajes". A su entender, es un "insulto a la inteligencia de los españoles" decir que el PP está "haciendo cosas parecidas" a Pedro Sánchez.

"Quien pactó la investidura en Suiza a cambio del borrado de los delitos con el señor Puigdemont fue el señor Sánchez. Y quien acepta fotografiarse con una persona al que debería de detener es el señor Sánchez", ha declarado Feijóo.

Por eso, ha afirmado que decir que el Partido Popular "está haciendo cosas parecidas al señor Sánchez honradamente creo que es un insulto a la inteligencia de los españoles". Así, ha insistido en que el PP "ha coincidido en votaciones" con Junts "para bajar impuestos" pero "sin renunciar a ninguna" de sus propuestas.

"Mantenemos los principios y no aceptamos chantajes. Prueba de que mantenemos los principios y no aceptamos chantajes es que estamos en la oposición después de haber ganado las elecciones", ha afirmado Feijóo.

Ve a Sánchez "acorralado"

Además, el líder del PP ha asegurado que el 2024 ha sido "a efectos del Gobierno un bochorno", con "una colección de escándalos sin precedentes en su entorno político y personal"." "El Gobierno puede ofrecer a los españoles escándalos, malas noticias y dolores de cabeza. Pero lo que es servir, no les ha servido", ha declarado, para asegurar que el jefe del Ejecutivo está "acorralado" por los casos de presunta corrupción.

Feijóo ha criticado el "triunfalismo económico" del Gobierno de Pedro Sánchez cuando en España el 26,5% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que equivale a 12,7 millones de personas.

El prsidente popular ha denunciado que este año "se ha hecho más largo para la mayoría de las familias", pues cada vez les ha costado más llegar a final de mes, al tiempo que acceder a una vivienda ha sido "todavía más difícil".

"Hemos perdido la cuenta de los cientos de miles de viviendas prometidas y no ejecutadas", ha dicho Feijóo en referencia al compromiso de Pedro Sánchez de construir 184.000 viviendas nuevas. A estas críticas ha sumado otra para alertar de que España registra la tasa más alta de desempleo de la Unión Europea y es "especialmente preocupante" para las mujeres o la gente joven.

Un crecimiento basado en el gasto público

Con estos datos, el presidente popular considera que "no es correcto" afirmar como hace el Ejecutivo que España es la mejor economía de la UE, sobre todo teniendo en cuenta que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) se basa "fundamentalmente" en un crecimiento del gasto público de casi un 20%.

Y también ha criticado que la renta per cápita real de la ciudadanía crece diez veces menos que la media de la Unión Europea, de modo que España registra un crecimiento del 1% frente al 11% del promedio europeo.

En este punto, Feijóo ha denunciado que España es el segundo país de la UE con más abandono escolar temprano y el tercero con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, con un 26,5%. Un dato que se agrava en la pobreza infantil: "Somos el segundo con más pobreza infantil, uno de cada tres niños o niñas españolas están en riesgo de pobreza", ha alertado.

"Estas familias no tienen una percepción equivocada de la economía, es el Gobierno quien tiene una percepción equivocada de la realidad, una percepción equivocada de España", ha zanjado Alberto Núñez Feijóo.

El líder del PP ha acusado a Sánchez, de "jugar a la división y a la fractura" del país al programar actos de conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco, dado que no tiene socios para celebrar la transición española. "Nosotros (el PP) hemos superado el pasado, el PSOE superó el pasado. Si el sanchismo no lo superó, que vuelva al pasado. Nosotros no estamos en la década de los 40 del siglo XX", ha lanzado en rueda de prensa este viernes para hacer balance del año 2024.

Cuestionado sobre si considera que deben celebrarse actos públicos el año que viene sobre el 50 aniversario de la muerte del dictador, Feijóo ha respondido que él siempre está dispuesto a conmemorar la transición española, la venida de la democracia y la Constitución española.

El problema de Sánchez: sus socios

"Lo que no estoy dispuesto es a jugar a la división y a la fractura de mi país. Eso se lo dejo a los que viven del pasado. Nosotros hemos superado el pasado", ha reiterado el líder 'popular'.

De hecho, ha retado al presidente a que si aspira a celebrar la transición, podrá contar con su partido, pero "quizás" es que su problema es que sus socios del Gobierno "no quieren". "La pregunta es ¿Sánchez cree en la transición y en la constitución española? Nosotros, sí. Sus socios, no. Ese es su problema", ha remachado.

Durante su comparecencia, Feijóo ha enfatizado que 2025 será un año para el Ejecutivo que "discurrirá entre los juzgados y Waterloo y quizás algo de Franco", mientras que ellos estarán centrados en dar una alternativa a los españoles que atienda sus problemas reales.

Critica las contradicciones de Vox

Feijóo ha recriminado a Vox sus "comportamientos contradictorios y confusos", al tiempo que ha advertido a la formación de que "tendrá que decidirse" sobre "si quiere facilitar el cambio en España o quiere impedirlo".

Así se ha referido el presidente popular a las relaciones con el partido de Santiago Abascal, con el que mantienen una relación tensa tras la ruptura de los gobiernos autonómicos a cuenta del reparto de menores migrantes no acompañados y la amenaza de no respaldar los presupuestos del PP en cinco regiones y Baleares. Por el momento, Castilla y León y Murcia ya han prorrogado sus cuentas.

Feijóo ha afeado a Vox que tiene "comportamientos contradictorios y confusos a veces", aunque no ha entrado en más detalles. Sí considera que los de Santiago Abascal "tienen que tomar una decisión: si quieren facilitar el cambio en España o impedirlo; hacer oposición al PP o a Sánchez".

En este contexto, ha garantizado que el PP "no va a perder el tiempo en ninguna otra cosa" que no sea armar un proyecto "alternativo" al Gobierno de Pedro Sánchez. "Este es nuestro objetivo, claro, muy determinante y fiable en el tiempo", ha zanjado.

"El objetivo es un cambio político en España"

Al ser preguntado si, en caso de que persista el bloqueo en 2025, avala que haya elecciones en comunidades autónomas del PP, Feijóo no ha respondido a esta cuestión y ha recalcado que es Vox quien "ha decidido romper esos gobiernos y salir de los mismos". "Y nosotros seguimos gobernando", ha añadido.

En este punto, ha indicado que el objetivo del PP es que "haya un cambio político en España". "Y vamos a seguir manteniendo el objetivo fundamental de ofrecerle a los españoles una alternativa", ha finalizado.

El líder popular ha acusado al Gobierno de "estar en contra de la Ley de Conciliación más ambiciosa que se ha presentado nunca en el Congreso de los Diputados". "El Gobierno y sus socios, los que se autodenominan progresistas", ha apostillado este viernes Feijóo en la rueda de prensa en la que ha realizado el balance del año 2024.

Además de este "bloqueo" a su Ley de Conciliación, Feijóo ha cargado contra el Ejecutivo por estar "en contra de que las escuelas infantiles sean gratuitas" en España o de "ampliar los permisos a las familias monoparentales".

De este modo, ha asegurado que el Gobierno "está en contra de ampliar el Estado del bienestar en lo que se refiere a un problema estructural, que es la bajísima natalidad que tiene España".

En este punto, Feijóo ha destacado que el PP, en las comunidades autónomas donde gobierna, "en algunas llevan varios años con la gratuidad en las escuelas infantiles, en otras las ha incorporado hace menos tiempo, en otras las ha incorporado este curso y otras las irán incorporando en los próximos cursos".