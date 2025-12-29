Feijóo asegura haber entregado a la juez de la dana todos los mensajes que le solicitó

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que ha enviado a la jueza que investiga la dana los Whastsapp que le pidió y ha mostrado su disposición a mandarle los mensajes que él le mandó al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, si se los reclama.

"Es curioso que se me pida que dé una cosa que no me han solicitado. Por supuesto que si la jueza me lo solicita, pues no tendré ningún problema en dárselo", ha declarado Feijóo, después de que los socialistas valencianos exijan a Feijóo que enseñe las conversaciones íntegras que intercambió con Mazón.

El jefe de la oposición ha recalcado que el no ha borrado los mensajes ni ha cambiado de móvil, aludiendo así al caso que afectó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. "Yo le he dado todos los mensajes. Yo no soy Sánchez. Y por supuesto, mi colaboración con la jueza es al 100%. Yo no me voy a callar cuando la jueza me haga cualquier pregunta", ha sentenciado.

Feijóo ha criticado que el Gobierno pida su dimisión -la solicitó el pasado viernes públicamente la ministra portavoz Elma Saiz- por este asunto. "¿Por qué tengo que dimitir? ¿Por decir la verdad? ¿Por colaborar con la juez? ¿Por entregar voluntariamente todo lo que la jueza me ha pedido?", ha exclamado, para añadir que "esto parece una broma".