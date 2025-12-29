Feijóo asegura que 2025 ha sido "el año del colapso total del sanchismo"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este lunes que 2025 ha sido "el peor año del peor Gobierno en la historia democrática" de España ante el "colapso total del sanchismo" y sus "fracasos".

Feijóo ha enumerado un total de "10 fracasos" del Gobierno este año con la vivienda, la política migratoria, la "precariedad" de los jóvenes, la "desprotección" de las mujeres, la "desconfianza internacional", la "incapacidad" en la gestión de los fondos europeos, el aumento de la pobreza, el "apagón impropio de un país desarrollado", la corrupción, la pérdida de poder adquisitivo de las familias o la ausencia de los Presupuestos Generales del Estado. Por eso, ha sentenciado que este año ha sido "el colapso total del sanchismo".

"Durante estos meses hemos asistido a un desbordamiento político y moral que deteriora la confianza, que erosiona la convivencia y que degrada la política. Porque los escándalos, la corrupción y el mal funcionamiento del gobierno repercuten directamente en la vida de los españoles", ha declarado Feijóo.

En una rueda de balance del fin de curso desde Génova, el presidente de los populares ha aseverado que 2025 "ha sido el año del colapso total del sanchismo" y ha subrayado que ese "colapso total" se "ha manifestado en al menos 10 fracasos".

"Los fracasos" en inmigración y en proteger a jóvenes, familias y mujeres

Feijóo ha incluido entre los "fracasos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en este 2025 la migración, la protección de los jóvenes, las familias y las mujeres. "Es insultante decir al mismo tiempo que España va como una moto, como un cohete, y que los jóvenes necesitan un bono para coger el tren o consumir cultura", ha señalado.

El líder popular ha destacado que España "necesita seguridad en las fronteras, en las calles, en los hogares, en el futuro" y ha apostado por una inmigración "legal y ordenada": "La ley debe de cumplirse".

En este punto, ha aseverado que el Estado "debe proteger al ciudadano honrado, venga de donde venga y ha incidido en que "a convivencia necesita reglas claras para todos". "Las familias, y especialmente las mujeres, tienen el derecho a salir de casa con tranquilidad y a tener esa misma tranquilidad cuando regresan a su hogar", ha añadido.

Para Feijóo, el Gobierno "mantiene la política migratoria más inhumana, que es la que no existe, la que provoca cada año que sigan perdiendo miles de vidas mientras las mafias se llenan los bolsillos".

"Por si fuera poco, Sánchez ha convertido el reparto de menores migrantes en una herramienta de negociación con el PNV y con Junts. ¿Se puede ser más hipócrita que pedir a los demás que cumplan lo que no exiges a tus socios? ¿Se puede ser más racista que usar esta cuestión como supuesto castigo a las comunidades gobernadas por el Partido Popular?", se ha preguntado.

También ha advertido de que a los jóvenes "se les está arrebatando la esperanza" ya que, en sus palabras, "siete años de sanchismo han acabado con el principio de prosperidad que impulsaba cada generación". "Este Gobierno les ha forzado a que se resignen a vivir peor que sus padres", ha lamentado.

Feijóo ha criticado que Sánchez "ha condenado a una generación de jóvenes a la precariedad vital y a la precariedad emocional" y ha dicho que una de las prioridades más importantes del futuro Gobierno "debe ser dar un horizonte de prosperidad y de certezas a los jóvenes" españoles.

Respecto al "fracaso" de Sánchez con la familias, ha indicado que los españoles "viven peor", destacando que España es el segundo país de la Unión Europea "con mayor porcentaje de niños en riesgo de pobreza o exclusión social, un 34,6%".

"Las rentas reales están estancadas en niveles de 2019. Somos el cuarto país de la Unión con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, con un 25,8%. 2025 también ha sido el año en el que coger un tren se convierte en una aventura y el Gobierno se niega a devolver las indemnizaciones", ha alertado.

En cuanto al "fracaso" en la protección de las mujeres, Feijóo ha recordado que este año "ha quedado al descubierto sin ningún tipo de discusión que la mayor hipocresía de este Gobierno ha sido su supuesto compromiso con las mujeres".

"Hemos conocido prostitución pagada con dinero público desde el Gobierno, prostitución que no consta si financió las campañas del presidente, todavía no lo ha respondido. Desprotección de las víctimas de maltrato con las pulseras defectuosas, desprotección y ocultación de las denuncias de mujeres acosadas por altos cargos socialistas. Han protegido más a los machistas que a las mujeres", ha zanjado.

"El año del cambio"

"La situación actual de nuestro país es muy grave. Transitamos la decadencia", ha afirmado, para hacer un llamamiento a los españoles asegurando que "nada ni nadie" les va a "arrebatar la autoestima colectiva".

Tras asegurar que 2026 será el "año del cambio" en España, el jefe de la oposición ha recalcado que el PP "no va a quedar atrapado" en una "espiral de política destructiva" y "ante cada muestra de "degeneración" responderá con una idea "para la regeneración".

Rechaza un cordón sanitario a Vox

El líder del PP ha asegurado este lunes que su partido se presentará a las elecciones generales "para ganarlas" y que intentará gobernar "en solitario", aunque si no obtiene la mayoría absoluta su "cordón sanitario es Bildu, no será Vox ni los votantes de Vox".

"Seguimos con el objetivo de gobernar después de ganar las elecciones y hacer un gobierno en solitario y pactos y acuerdos puntuales para aprobar presupuestos y otras leyes trascendentes para las reformas que España necesita", ha explicado Feijóo en una comparecencia pública para hacer balance del año 2025.

El presidente del PP ha explicado que, aunque gobernar en solitario sigue siendo su objetivo, es "evidente" que si no hay mayorías tras las próximas elecciones generales deberá "conseguir acuerdos para la gobernabilidad de España".

En esa situación, ha aclarado, el "cordón sanitario" del PP es EH Bildu: "no será Vox ni los votantes de Vox, será Bildu, como siempre ha sido así en democracia hasta que llegó el señor Sánchez" a la Presidencia del Gobierno, ha apuntado.

Feijóo ha añadido que Vox es el tercer partido en Extremadura, ha consolidado su posición tras las elecciones autonómicas en esa comunidad y tiene "buenas encuestas" en España, aunque a continuación ha precisado: "veremos qué posición queda en las elecciones generales".