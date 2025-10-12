Feijóo: "Estoy animado porque mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y mi número dos no está en la cárcel"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que está "bastante animado", en respuesta al 'Ánimo Alberto' que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le lanzó en la última sesión del control al Gobierno en el Congreso.

"Mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y número dos no está en la cárcel", ha asegurado a los medios en los tradicionales corrillos con periodistas en la recepción en el Palacio Real del 12 de octubre.

Preguntado por la ausencia del presidente de Vox, Santiago Abascal, tanto en la tribuna de autoridades del desfile como en la recepción en el Palacio Real, Feijóo ha dicho que quienes no asistan a este tipo de actos tendrán que dar las explicaciones pertinentes.

"Los nacionalistas y los independentistas ya sabemos por qué no vienen, ahora le queda la explicación", ha dicho refiriéndose a Abascal, y ha indicado que él se siente orgulloso de haber asistido y que acudirá siempre que pueda "a acompañar al Rey y a los soldados en el Día de la Hispanidad".

Además, ha explicado que no ha coincidido con Sánchez en la recepción, ya que el presidente se ha ido poco después del saludo a los Reyes, ni en el desfile porque estaban sentados en tribunas diferentes.

Ayuso acusa al presidente de "alimentar la guerra de trincheras"

Horas antes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este domingo al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de alimentar "la guerra de trincheras y de odios" y le ha recriminado que haya decidido no ser "el presidente de todos los españoles".

Así lo ha indicado en declaraciones a Telemadrid al ser preguntada por la ausencia de la bandera de España en el vídeo que Sánchez ha publicado en redes sociales para felicitar este Día de la Hispanidad.

"Él ha decidido que no es el presidente de todos los españoles y que España como nación, como proyecto que somos, es lo menos importante para él", ha remarcado antes de asistir a los actos del Día de la Fiesta Nacional.

En esta línea, ha recalcado que, frente a ello, Sánchez "está al sondeo, a la demoscopia, al guerracivilismo y a abrir brechas entre españoles". "Esto es una cuestión de paciencia hasta que podamos cambiar las cosas", ha subrayado.

Según ha expuesto la presidenta regional, Sánchez está alimentando "la guerra de trincheras, de odios" desde que "vio que se le acababa el negociado, sobre todo en la segunda parte de su mandato". "Es el responsable de tener a una nación unida, regiones hermanas y ciudadanos cohesionados. Pero está a otra cosa", ha lamentado.

En este sentido, ha tildado de "insensato e imperdonable" este tipo de actitudes en las que desde "la cúpula se fomenta todo esto", de modo que la política "lo impregna todo" y el "choque" es el protagonista principal.

La presidenta regional también se ha referido a la decisión del líder de Vox, Santiago Abascal, de seguir el desfile desde la calle y no desde la tribuna de invitados, para remarcar que, como representantes de todos los madrileños, ha optado por "estar con el Rey, con los símbolos del Estado".