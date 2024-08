Feijóo acusa a Sánchez de promocionar España como destino de la inmigración irregular

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "alentar un efecto llamada" a la migración irregular en su gira por África y de "promocionar España como destino" en lugar de ir al continente a "combatir las mafias".

"Es irresponsable alentar un efecto llamada en la peor crisis de migración irregular", ha señalado el líder de la oposición en un mensaje en la red social X, refiriéndose así a la gira africana de Sánchez esta semana para reforzar la cooperación migratoria en un momento de especial presión, con un goteo de cayucos, especialmente de Mauritania y Senegal, hacia las costas canarias.

Núñez Feijóo ha dicho que "al revés que el resto de la Unión Europea", en España se alienta la migración irregular. Por ello, el presidente del PP exige que "quien venga" lo haga con "contrato en origen y carta de cumplimiento" de las leyes españolas.

Su portavoz parlamentario en el Congreso, Miguel Tellado, ha abundado en esta crítica y en una entrevista con Esradio, ha acusado a Sánchez de hablar de "regularizaciones masivas" y de acudir a los países de origen a "alentar las salidas", mientras países como Alemania e Italia hablan de deportaciones masivas.

"Al final lo que está generando es un efecto llamada. Eso será su responsabilidad porque este efecto llamada vendrá precedido de muertes en el mar de personas en pateras que acudan engañadas por mafias para salir del tercer mundo y venir al primero", ha denunciado Tellado.

El popular ha achacado al Ejecutivo el bloqueo en la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores no acompañados, que impulsa el Gobierno, reclaman Canarias y Ceuta, y que fue rechazada por el PP, que pide una Conferencia de Presidentes, declarar la emergencia migratoria en todo el país, recursos para las autonomías y que el Gobierno asuma la acogida cuando sobrepase a las regiones.

Según Tellado, el Gobierno no quiso dialogar "sino imponer una improvisada y chapucera reforma" y no hubo acuerdo porque el PP no estaba "dispuesto a tragar con todo" ni a que el Gobierno haga recaer en las autonomías un problema que ven causado por la "irresponsabilidad" del Ejecutivo.

"Al PP no le chantajea nadie, ni Vox ni el Partido Socialista", ha recalcado Tellado, que ha señalado que ni el Gobierno tiene más humanidad que los demás ni Vox es el único partido preocupado por la inmigración irregular.

Durante el viaje de Sánchez se ha concretado la adhesión de Mauritania a la lista de países con los que España tiene acuerdos de migración circular y en su gira de tres días el jefe del Ejecutivo viaja hoy también a Gambia y Senegal.

Álbares cree que el PP abraza el discurso de Vox

En respuesta a las acusaciones del PP, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acusado a Feijóo de "abrazar abiertamente las tesis xenófobas de la extrema derecha" en inmigración y de "correr detrás de Vox en un discurso alarmista" que intenta dividir a la sociedad.

Según Albares, si el PP no quiere estar del lado de las propuestas de Gobierno, al menos que apoye a sus propios ejecutivos en Ceuta y Canarias (donde los populares gobiernan con Coalición Canaria) que sí exigen soluciones para la migración irregular y la reubicación de los menores migrantes.

Preguntado por esa falta de consenso parlamentario para reubicar a los menores inmigrantes de Canarias y Ceuta y Melilla a otras comunidades autónomas, Albares ha reiterado que el Gobierno tiene encima de la mesa una propuesta que no ha salido adelante por la "irresponsabilidad" del PP "y por la falta absoluta de humanidad".

Albares ha insistido en que el PP no ha querido que exista un consenso para algo que tiene que ser una política de Estado como es todo lo que toca a la emigración, tanto en la vertiente económica como en la lucha contra la migración irregular.

Abascal: "Los españoles van a tener que empezar a defenderse de la invasión migratoria"

El líder de Vox, Santiago Abascal, afirmó que "los españoles van a tener que empezar a defenderse de verdad" ante el fenómeno de la inmigración, que ha tildado de "invasión promocionada" por el Gobierno y el PP.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter), el líder de Vox ha respondido a los acuerdos en materia de migración suscritos por Pedro Sánchez en Mauritania acusando al Ejecutivo de "promocionar una invasión" de España "de la mano del PP y sus amos internacionales", entre los que ha mencionado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Abascal considera que el Gobierno central y los autonómicos "directamente han traicionado, estafado y vendido" a los españoles y cree que estos "van a tener que empezar a defenderse por ellos mismos, pero de verdad".