Podemos exige al Gobierno someter a votación del Congreso cualquier movilización del Ejército ante la guerra de Irán

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha reclamado al Gobierno que someta a la votación del Congreso cualquier maniobra o acción militar ante el conflicto en Irán, como el envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre, para que los grupos parlamentarios se retraten.

Fernández ha resaltado que Podemos está "totalmente en contra" del despliegue de tropas españolas ante esta guerra y ha llamado a evitar cualquier tipo de involucración del Ejército "para atacar a nadie ni para defender bases de la OTAN en el Mediterráneo".

"El Gobierno, como decimos, debe ser coherente con ese mensaje del 'No a la guerra'", ha ahondado el también secretario de Organización de Podemos para incidir, respecto al envío de la fragata de la Armada a Chipre y que su partido rechaza, que sería bueno que una decisión de esta naturaleza "pasase por el Congreso" y "haya una votación en el Parlamento para que los grupos políticos se retraten y expresen su posición política".

La semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respaldó el envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre alegando que con la "misma determinación" que España defiende el 'no a la guerra' también es solidaria con un estado miembro de la UE para contribuir a la "defensa y la seguridad colectiva" de un país que está sufriendo las consecuencias del conflicto.

También señaló que el despliegue de este buque está amparado en la "legislación nacional", citando la Ley Orgánica de Defensa Nacional aprobada por las Cortes Generales en el año 2005, y que se trata de uina misión defensiva y no ofensiva.

En contraposición el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demandó al jefe del Ejecutivo que pida autorización al Congreso para enviar soldados y armamento a zona de guerra y subrayó que no lo hace "por miedo a sus socios".

Por otro lado, el dirigente 'morado' ha demandado al Gobierno que ya que el Gobierno despliega medidas relacionadas con Defensa antes de consultar al Congreso, incluya medidas del plan propuesto por Podemos para evitar efectos socioeconómicos de la guerra de Irán.

Entre las medidas que solicita su partido al Ejecutivo, y que registrarán también mediante una proposición de ley en el Congreso, ha citado el cierre de las bases nortamericanas de Rota y Morón, un referéndum sobre la salida de la OTAN, bajar un 40% el precio de los alquileres, una moratoraia antidesahucios para familias vulnerables de al menos un año, expropiar viviendas de fondos buitre, un cheque energético de 300 euros para las familias con ingresos inferiores al salario mínimo, la recuperación del mecanismo de excepción ibérica para topar el precio del gas, limitar los márgenes de beneficio empresarial de grandes superficies de alimentaciín, crear un supermercado público y transporte público gratuito, entre otras.

"Todas son medidas totalmente factibles, tanto en coste económico como por existencia de vías legales en nuestro ordenamiento jurídico para llevarlas a la praxis, y únicamente se necesita voluntad política, una voluntad política de la que, a día de hoy, adolece el Gobierno", ha apostillado Fernández.