El ex comisionado de la dana José María Ángel es ingresado por un intento de suicidio

El ex comisionado para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel, ha sido ingresado de urgencia este viernes en el hospital de Llíria (Valencia) por un intento de suicidio, según han confirmado a Efe fuentes del PSPV-PSOE.

José María Ángel presentó su renuncia irrevocable como comisionado para la reconstrucción tras la dana el pasado 31 de julio tras la polémica sobre la titulación con la que promocionó de funcionario hace 43 años, y lamentó entonces haber sufrido un "ataque injustificado" que le había causado un daño personal "enorme".

Fuentes del PSPV-PSOE han explicado a Efe que el partido está pendiente de la evolución clínica de José María Ángel y que este viernes ofrecerán información sobre este asunto.

El Gobierno valenciano ha manifestado "su deseo por la pronta recuperación" de José María Ángel, que fue secretario autonómico de Emergencias con el anterior Ejecutivo, y ha transmitido "su más sincero agradecimiento a los servicios sanitarios y de bomberos por su rápida actuación" para trasladar al hospital al ex comisionado de la dana.

En su escrito de renuncia dirigido al ministro de Política Territorial, Ángel afirmaba que "jamás" había falsificado ningún documento y "jamás" se había valido "de ningún documento falso para acceder a ningún puesto".

Según exponía, desde que accedió al cargo de Comisionado se produjeron "reiteradas actitudes de inquina" hacia él, con el único objetivo de" intentar socavar, dañar y manchar" una trayectoria de servicio "diligente y transparente", pues hasta ese nombramiento su trayectoria en la Diputación de Valencia había sido "siempre respetada".

José María Ángel, de 68 años, fue alcalde de L'Eliana (Valencia) durante 18 años, diputado provincial, senador territorial y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de Emergencias de la Generalitat.