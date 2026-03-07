España evacúa su embajada en Irán y el personal cruza a Azerbaiyán

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado este sábado que la embajada española en Teherán ha sido evacuada con éxito. El embajador y el personal esencial que permanecían en la capital iraní han cruzado la frontera con Azerbaiyán y se encuentran en lugar seguro tras la operación de evacuación.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el titular de la cartera, José Manuel Albares, ha señalado que "acabamos de evacuar con éxito la Embajada de España en Irán". El ministro ha subrayado que la prioridad del Ejecutivo español es garantizar la seguridad de los ciudadanos y del servicio exterior en medio de la crisis que atraviesa la región.

Dispositivo de emergencia activo las 24 horas

El responsable de Exteriores ha informado de que el resto de embajadas españolas en la zona mantienen su actividad habitual. Asimismo, la sala de crisis habilitada por el ministerio para gestionar la situación derivada del conflicto en Irán continúa operativa las 24 horas del día a través de los teléfonos de emergencias consulares.

"Continuamos trabajando por la protección de los españoles", ha concluido Albares en su comunicado, reafirmando el compromiso del Gobierno con la seguridad de los nacionales en territorio iraní y países vecinos. Las autoridades mantienen activos todos los canales de asistencia consular para atender cualquier eventualidad que pueda surgir en el contexto actual.