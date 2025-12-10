Detenidos Vicente Fernández y Leire Díez por contrataciones irregulares en la SEPI

La Guardia Civil ha detenido este miércoles al ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández en la misma operación en la que también ha sido arrestada la ex militante socialista Leire Díez. Ambos están siendo investigados por el Juzgado nnúmero 6 de la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en la SEPI, la sociedad que Fernández presidió entre los años 2018, al poco de llegar Pedro Sánchez, y 2019. Ambos se encuentran en el cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos, en Madrid.

Tal como había publicado este medio, Fernández (Málaga, 1973) le prestó un despacho en Madrid a Díez para que celebrase las reuniones donde ella trataba de averiguar detalles de casos judiciales que afectaban a cargos socialistas. Una vez que Fernández dejó la SEPI, solicitó permiso para trabajar en Servinabar, la empresa, presuntamente, participada por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. En la empresa navarra trabajó de 2021 a 2023.

La investigación por la que ambos ha sido detenidos la lleva el juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, es distinta a la que el número 9 de la misma instancia realiza contra Leire Díez por presuntos delitos de tráfico de influencias y de cohecho. En este último caso se investiga también al empresario Javier Pérez Dolset por maniobrar contra miembros de la UCO, jueces y fiscales que instruían asuntos relacionados con cargos socialistas.

Vicente Fernández fue absuelto la semana pasada del caso Aznalcóllar, que se enjuició en Sevilla y acabó con una absolución de todos los acusados. Fernández Guerrero había sido secretario general de Industria y Energía cuando se adjudicó la concesión de esta mina. También fue interventor general, antes de que la ministra María Jesús Montero le nombrase presidente de la SEPI. Dimitió de este cargo por el caso Aznalcóllar, instruido en un principio por la juez Mercedes Alaya. No consta que militase en el PSOE.

Vicente Fernández se licenció en Derecho en la Universidad de Sevilla, y pasó a formar parte del cuerpo de funcionarios de la Junta, donde tuvo una brillante carrera hasta 2018. En sus últimos años fue interventor general de la Junta cuando María Jesús Montero fue consejera de Hacienda.