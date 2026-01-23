Un desprendimiento de tierras interrumpe la línea R1 de Rodalies en Gerona

Un desprendimiento de tierras ha obligado a interrumpir la circulación de trenes de la línea R1 de Rodalies entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes, en la provincia de Gerona, según han informado Renfe y Adif.

Mientras Renfe ha puesto en marcha un servicio alternativo por carretera entre ambos puntos de la R1, personal de Adif trabaja para restablecer la circulación lo antes posible.

En esta misma linea de la R1 tuvo lugar el pasado martes otro incidente, cuando un tren descarriló por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia del temporal.

En el tren accidentado, según fuentes de Adif, viajaban diez pasajeros y no se registró ningún herido.

A estos incidentes se suma el accidente mortal de la R4, ocurrido también el día 20, en Gelida (Barcelona), en el que falleció un maquinista en prácticas y 37 personas resultaron heridas.