La denunciante del ex jefe de la Policía reclama al juez la "plena reserva" de los audios, mensajes y llamadas aportados

La mujer que denunció al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González por presunta agresión sexual ha reclamado al juez que acuerde la "plena reserva" de los audios, listado de llamadas y pantallazos de mensajes aportados.

Así lo ha hecho su abogado, Jorge Piedrafita, que en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, avisa de "la reprobable situación" de la mujer --agente de la Policía-- por la filtración de sus "datos personales", lo que ha "precisado de la implantación de escolta policial para garantizar su seguridad".

Es por ello por lo que solicita "la plena reserva y salvaguarda de la prueba en sede judicial", para que pueda ser consultada "únicamente en la misma bajo la presencia de la Letrada de la Administración de Justicia para evitar más filtraciones que vulneran la identidad" de la denunciante.

Según detalla en el escrito, el abogado ha entregado al juez un listado de llamadas realizadas a la denunciante por el exdirigente policial, pantallazos de los mensajes recibidos vía WhatsApp aludidos en la querella y grabación de los audios realizados por ella y que también son descritos en la misma, pidiendo que se admitan.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, que instruye la causa, reclamó la semana pasada al abogado de la agente de Policía que se ha querellado contra el ex DAO tanto los audios como el resto de pruebas del presunto delito de agresión sexual.

Piedrafita solicitaba en la querella una prueba pericial informática "en caso de ser impugnada la autenticidad de las llamadas, mensajes y audios".

Y pedía que fuera realizada por agentes de la Guardia Civil "con experiencia en peritaje judicial especializado para el cotejo, análisis forense y verificación tanto de la autoría como del contenido de dichos mensajes, con el fin de garantizar su validez probatoria y evitar cualquier manipulación o alteración".