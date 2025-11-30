Cuatro muertos en un cayuco que se quedó sin víveres a 30 kilómetros de El Hierro

Una operaria de Cruz Roja atiende a un inmigrante que llegó en un cayuco a El Hierro este domingo.

Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo un cayuco con cuatro fallecidos entre las 121 personas que viajaban a bordo tras quedarse sin comida y agua a 30 kilómetros al sur de El Hierro, según han informado fuentes de los equipos de emergencia.

Al menos once personas han tenido que ser derivadas al hospital insular Nuestra Señora de los Reyes, en Valverde, por presentar mal estado de salud, y una de ellas se encuentra en estado grave por hipotermia severa, según las mismas fuentes.

Los migrantes, entre los que hay varios menores, han manifestado haber salido desde Barra, en Gambia, hace unos ocho días.

A las 06:25 horas, el Centro Coordinador de Emergencias del 112 del Gobierno de Canarias informó al centro de Salvamento Marítimo en Tenerife de la llamada de un cayuco desde alta mar en la que manifestaban estar parados sin combustible y sin víveres.

Tras trasladar el cayuco su posición, los controladores marítimos movilizaron a la salvamar Navia y al helicóptero Helimer 201, que rescató a los ocupantes del cayuco sobre las 8:15 hora local y llegó a puerto sobre las 10:15 de la mañana.

Asimismo, la salvamar Diphda y el helimer 201, que durante la mañana han realizado labores de búsqueda de otra embarcación, han regresado ya a sus bases sin que se haya producido un nuevo rescate.