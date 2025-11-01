Crisis de liderazgo en el PP valenciano: Vicent Mompó emerge como sucesor de Mazón

Los principales dirigentes del Partido Popular de la Comunitat Valenciana han manifestado su apoyo unánime a Vicent Mompó como sucesor de Carlos Mazón al frente de la formación, según confirmaron a la Agencia EFE fuentes internas del partido. Este consenso llega en un momento particularmente delicado para los populares valencianos, tras las polémicas surgidas en torno a la gestión de Mazón durante la dana del año pasado.

Las fuentes consultadas han confirmado que los líderes regionales ya han comunicado formalmente a la cúpula nacional del PP en Madrid su respaldo a Mompó, quien actualmente ocupa la presidencia de la Diputación de Valencia. Esta decisión surge tras intensos debates internos sobre la complicada coyuntura que atraviesa el partido, especialmente después de las últimas informaciones relacionadas con la gestión de la catástrofe por parte de Mazón como presidente de la Generalitat.

El pasado viernes en Alicante tuvo lugar una reunión crucial entre el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, quien también ejerce como síndic del partido en Les Corts Valencianes, y los tres presidentes provinciales del partido y de las diputaciones: Vicent Mompó (Valencia), Marta Barrachina (Castellón) y Toni Pérez (Alicante). El objetivo fue analizar los posibles escenarios y decidir los pasos a seguir en la actual coyuntura política.

La preocupación crece entre las filas populares

De este encuentro emergió Vicent Mompó como la figura de consenso, respaldado por las tres provincias, ante la eventualidad de un relevo en la presidencia del partido. Este posicionamiento se produce tras una semana particularmente difícil para Mazón, quien recibió abucheos durante el funeral de Estado por las 229 víctimas de la dana, celebrado el 29 de octubre de 2024 con motivo del primer aniversario de la tragedia.

Según las fuentes del PPCV consultadas, la situación empieza a tornarse complicada no solo a nivel provincial, sino también por la creciente inquietud entre alcaldes y concejales del partido. Los dirigentes consideran que el debate interno debe existir por salud democrática y responsabilidad política en estas circunstancias.

Mazón mantiene la potestad para decidir

Desde Alicante, Toni Pérez, presidente provincial del PP, ha declarado a EFE que Carlos Mazón sigue teniendo en sus manos la decisión final sobre su futuro político. Pérez ha recordado que para esta semana está prevista una comparecencia del president en la que anunciará una remodelación del Consell.

"Ha sido una semana complicada para Mazón y para todos. Estamos viviendo momentos difíciles desde hace tiempo, desde los primeros compases de la riada", ha manifestado Pérez, quien ha insistido en que lo importante es mantener la fortaleza y unidad del partido. El dirigente alicantino ha enmarcado la reunión del viernes dentro de las "conversaciones permanentes" que mantienen para analizar la situación.

Una semana decisiva para el futuro político

El viernes trascendieron las nuevas declaraciones de la exconsellera Salomé Pradas, quien aseguró haber informado completamente a Mazón el día de la dana, incluyendo el envío del mensaje Es_Alert a los móviles. También se conoció el posicionamiento de Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, quien dejó en manos del president la decisión sobre una posible dimisión tras los abucheos recibidos.

Este lunes está prevista la declaración como testigo de la periodista Maribel Vilaplana en el juzgado de Catarroja, dentro de la investigación sobre la dana. Vilaplana, que compartió una comida con Mazón el 29 de octubre de 2024, deberá aportar el tique de entrada y salida del aparcamiento al que el president la acompañó tras el almuerzo.

La semana culminará con la anunciada remodelación del Consell, prevista para el miércoles, tras la salida del actual vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación tras la dana, Francisco José Gan Pampols, tal como anunció Mazón el 12 de septiembre de 2024.