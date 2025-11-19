La crisis de los cribados y la dana pasan factura al PP de Feijóo

El PP es el único partido que ha perdido votantes durante el mes de octubre, aunque mantendría una mayoría suficiente para gobernar con Vox si ahora se celebrasen las elecciones generales. La permanencia de Carlos Mazón en la presidencia de la Comunidad Valenciana hasta hace dos semanas y los errores en el cribado del cáncer de mama por parte de la Junta de Andalucía impiden una mejoría de la alternativa de Alberto Núñez Feijóo, según se desprende del barómetro de noviembre realizado por DYM para los diarios del Grupo Joly.

Este sondeo mensual se realizó entre los días 12 y 14 de octubre a nivel nacional, cuando ya se había producido la dimisión de la consejera de Sanidad del Gobierno andaluz a causa de los cribados. DYM ha preguntado a los sondeados hasta qué punto se consideran grave algunos de los casos que han salpicado la actualidad durante octubre. Un 75,8% coincide en que el fallo de los cribados es grave o muy grave para los intereses del PP y un 74,3% piensa lo mismo sobre la gestión de Carlos Mazón. Los casos de corrupción del PSOE se sitúan en un tercer nivel, con un 73,7%, mientras que el 57% opina que el apoyo del Gobierno al fiscal general del Estado perjudica a los socialistas.

Valoración de líderes / Dpto. Infografía. Fuente: Dym Market Research

Con estas consideraciones, DYM adjudica al PP una intención de voto del 33,4%, con un resultado de entre 141 y 145 escaños. Baja casi dos puntos desde el mes de septiembre. El PSOE, con el 27,3%, se recupera casi medio punto y obtendría entre 109 y 112 diputados. Y Vox rentabiliza el descenso de los populares con una subida del 0,5% y se sitúa con una horquilla de 52 a 55 escaños.

Con este resultado, Feijóo podría gobernar si obtiene el apoyo de Vox. Uno de cada tres encuestados opina que el PP debería pactar con Vox si necesitase esta ayuda. Sólo un 17,6% cree que debería buscar el respaldo del PSOE. En el caso de la izquierda, un 29,8% opina que el PSOE tendría que apoyarse en Sumar si requiriera de un socio.

Valoración del Gobierno / Dpto. Infografía. Fuente: Dym Market Research

El deterioro de la imagen del Gobierno y de Pedro Sánchez es evidente en este sondeo, pero tampoco es ajeno a ello el PP. De hecho, Vox sigue siendo el partido con votantes más leales. El PP perdería un 12,7% de electores en favor de Vox, aunque se beneficia de un flujo de votantes socialistas del 7,2%. A su vez, el PSOE recibiría una fuga de votos desde Sumar. La coalición de la vicepresidenta Yolanda Díaz es la formación que más electores pierde, tanto hacia el PSOE como hacia Podemos.

Un hecho significativo es que el PSOE es el principal partido en intención directa de voto. Es decir, antes de la cocina, que tiene en cuenta otros factores como la simpatía al partido y el recuerdo de voto, el PSOE obtiene un apoyo del 22,6% frente al 20,8% del PP. Este es el segundo mes en el que se registra más apoyo directo de los consultados hacia los socialistas.

Sin embargo, la imagen de Pedro Sánchez desciende un poco y se sitúa una décima por debajo de la de Feijóo. Aun así, la valoración de los principales líderes políticos españoles es muy baja en todos los casos. Sánchez tiene una nota de 3,3; Feijóo, de 3,4; Yolanda Díaz, de 3,5, y Santiago Abascal, de 3,1. Los partidarios de que Feijóo sea presidente son algunos más que los que citan a Sánchez, un 33,7% frente a un 32,7%.

Es muy significativo que el 40% de los votantes socialistas opinan que el PSOE debería cambiar de candidato de cara a las próximas generales. En el caso de Feijóo, la cifra es un poco más baja, del 31,5%. Los votantes de Vox y de Sumar son los que están más contentos con sus líderes.

El sondeo también recoge la ruptura de Junts con el Gobierno. Un mayoritario 61,2% opina que, como consecuencia de ello, Pedro Sánchez debería convocar elecciones generales anticipadas. La percepción es, especialmente, intensas entre los votantes del PP y de Vox. No obstante, hay un 42,5% de electores socialistas que también opina que las elecciones son la mejor salida a esta legislatura.