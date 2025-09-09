El Congreso amplía los permisos parentales a 19 semanas con apoyo unánime salvo Vox

El Congreso de los Diputados convalidó anoche con el apoyo de todos los grupos (313 votos a favor), salvo Vox, que se abstuvo, el decreto ley aprobado en julio en el Consejo de Ministros para ampliar los permisos de nacimiento a 17 semanas y añadir dos semanas de permisos retribuidos para cuidados. Además, se acordó por unanimidad tramitarlo como proyecto de ley.

El decreto ley establece la ampliación en “tres semanas”, hasta un total de 19 (aparte de las tres de lactancia, que sumarían 22), de los permisos retribuidos por paternidad y cuidados. En concreto, son 17 semanas de permiso por nacimiento, que los progenitores podrán disfrutar durante los 12 primeros meses del bebé, y otras dos adicionales retribuidas para cuidado del menor, a partir del primer año de vida y hasta que el niño cumpla 8 años.

Estos permisos tienen la misma validez para casos de adopción, acogimiento familiar o guarda, y se suman al de lactancia, que sigue siendo de 3 semanas. En el caso de familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres, se amplía a 32 semanas el permiso por nacimiento y cuidados (28 de permiso por nacimiento durante el primer año del bebé y 4 de permiso retribuido por cuidados a partir del primer año y en sus primeros 8 años de vida).

A las dos semanas adicionales por cuidado (cuatro en el caso de las monoparentales) podrán acogerse también de forma retroactiva aquellas familias que tuvieron un bebé después del 2 de agosto de 2024.