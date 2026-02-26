Confirmado por Interior: no habrá controles por la baliza V-16, pero que se multará a quien no la tenga durante una avería

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió este jueves en el Congreso los beneficios de la baliza V-16 frente a lo que calificó como "bulos y noticias engañosas que fueron alentados por la derecha y la ultraderecha, de forma consciente y deliberada". El titular de Interior aseguró que las balizas constituyen un sistema de señalización moderno, de uso sencillo, que reduce los riesgos para los conductores y que incrementa notablemente la seguridad vial en las carreteras españolas.

Marlaska ofreció datos concretos sobre la implantación del dispositivo: desde el 1 de enero, cuando la V-16 se hizo obligatoria, el punto de acceso nacional de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha recibido más de 100.000 activaciones de balizas hasta el 15 de febrero, lo que supone una media de unas 2.300 activaciones diarias. El ministro subrayó que estas cifras demuestran que los conductores están adoptando progresivamente el nuevo sistema de señalización de emergencias.

Durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, convocada a petición del Partido Popular, el responsable de Interior se mostró convencido de que las balizas reducirán el número de fallecidos en las carreteras. En este sentido, recordó que entre 2018 y 2024 se registraron 159 víctimas mortales por atropello tras bajarse del coche, una media de 24 fallecidos por año, muchos de los cuales perdieron la vida mientras colocaban los triángulos de emergencia en vías de alta capacidad.

Sanciones por no llevar la baliza V-16 en caso de avería

Respecto al régimen sancionador, Marlaska insistió en que no hay ninguna instrucción a la Guardia Civil para realizar controles aleatorios con el fin de verificar si un vehículo lleva la baliza. Sin embargo, reconoció que sí se aplicará sanción si un coche sufre una inmovilización o avería y no dispone del sistema de señalización obligatorio. "Si a alguien se le avería el vehículo o tiene que pararlo por otra circunstancia, tiene que señalizarlo, y si no tiene la baliza y no lo señaliza, en ese caso, evidentemente, es cuando se impone la sanción", manifestó el ministro.

El titular de Interior admitió que se tendrá que hacer una evaluación del resultado de esta medida una vez haya transcurrido un tiempo prudencial de vigencia, señalando que "no llevamos todavía dos meses" desde su implantación obligatoria. En cuanto a las cifras de sanciones impuestas, Marlaska reconoció que no disponía del número exacto desde la entrada en vigor de la obligatoriedad, pero aseguró que en 2025 se han puesto cinco millones de sanciones en España, de las que aproximadamente 400 fueron por no usar los triángulos, es decir, el 0,0008% del total.

Las estaciones ITV y la advertencia sobre el dispositivo

El ministro negó categóricamente que las ITV fuesen a exigir la V-16 en el momento de la revisión técnica del vehículo. No obstante, aclaró que sí se solicitó a las estaciones de inspección técnica que advirtiesen a los conductores sobre la obligatoriedad de llevar el dispositivo en el vehículo. Esta medida tiene carácter informativo y busca concienciar a los usuarios sobre la nueva normativa de seguridad vial, sin que suponga un impedimento para obtener el certificado de la ITV.

Grande-Marlaska defendió que los estudios técnicos que avalan la eficacia de las balizas se basan en ensayos realizados por laboratorios acreditados. Añadió que tanto los dispositivos como las empresas fabricantes son sometidas a revisiones periódicas para garantizar su correcto funcionamiento y cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por la normativa europea y española en materia de seguridad vial.

España, a la vanguardia en señalización geolocalizada

El ministro del Interior recordó que desde 2014 numerosos operadores de seguridad vial habían advertido del elevado riesgo de atropello al que se enfrentaban los conductores al tener que bajarse del coche para colocar los triángulos de emergencia, especialmente en autopistas y autovías con alta densidad de tráfico. Marlaska aseguró que España se sitúa a la vanguardia en este tipo de señalización geolocalizada y citó ejemplos internacionales que respaldan esta política.

Según explicó el titular de Interior, el Reino Unido ya prohibió la colocación de triángulos de emergencia en autopistas y autovías debido a los riesgos que entraña para los conductores. Asimismo, en Francia el uso de estos elementos es discrecional desde el año 2008. "Estos y otros países están evaluando la implantación de este tipo de elementos de aviso, precisamente por la peligrosidad, todos sabemos, que entraña su utilización en vías de alta capacidad", argumentó Marlaska ante los diputados.

El ministro también destacó que la baliza V-16 es un sistema especialmente seguro para personas con movilidad reducida, para personas mayores o para mujeres embarazadas, ya que facilita enormemente el proceso de señalización por la sencillez en su colocación. A diferencia de los triángulos, que requieren que el conductor camine por el arcén de la vía, la baliza puede colocarse simplemente sobre el techo del vehículo sin necesidad de bajarse del coche, lo que elimina prácticamente el riesgo de atropello.

Debate político en torno a la implementación del dispositivo

Durante el turno de intervenciones de los portavoces parlamentarios, el diputado del PP Ángel Ibáñez habló del "caos, el desorden y la incompetencia" que, según su criterio, ha significado la implantación de esta medida para "28 millones de conductores". Por su parte, el representante de Vox, Ignacio Gil Lázaro, afirmó que el tema "huele a podrido" porque, a su juicio, se "ha impuesto a los españoles la obligación de comprar una baliza cuya idoneidad y eficacia no está plenamente garantizada desde un punto de vista técnico".

Desde el grupo parlamentario de Sumar, el diputado Félix Alonso se refirió a PP y Vox afirmando que "no se puede ser más frívolo y menos serio", tras acusarlos de cambiar de opinión respecto a su posición inicial favorable al dispositivo. Alonso se preguntó si este cambio de criterio se debía a "haber visto unos vídeos en TikTok". El diputado consideró que la baliza representa un "gran avance" en materia de seguridad vial que debería contar con apoyo transversal.

Su compañero de grupo parlamentario, Enrique Santiago, calificó de "irresponsabilidad" organizar lo que denominó una "teoría conspiranoica" sobre una medida que, según defendió, salva vidas. Santiago añadió que las balizas V-16 "cuestan lo que cuatro cañas y dos aperitivos en el Madrid de la señora Ayuso", en referencia al coste aproximado del dispositivo, que oscila entre los 20 y los 30 euros según el modelo.

Posiciones de los grupos nacionalistas y regionalistas

Por parte de Esquerra Republicana de Catalunya, el diputado Francesc-Marc Álvaro señaló que la implementación de la baliza V-16 es "mejorable", ya que de otro modo no se entendería "la incomprensión de muchos ciudadanos". No obstante, matizó que "la cuestión de las balizas es grave, pero no es una cuestión de Estado, como sugieren los discursos de las señorías del PP y de Vox". Álvaro ironizó diciendo que "parece que estamos hablando de las balizas como si estuvieran hablando de una bomba nuclear".

El portavoz de EH Bildu, Jon Iñárritu, calificó la baliza como una medida "positiva" y señaló que este y otros sistemas de seguridad vial "se irán mejorando en el futuro" conforme se vaya evaluando su efectividad real en las carreteras españolas. Por su parte, la representante del PNV, Nerea Rentería, manifestó que comparte con el ministro el objetivo fundamental de esta medida, que no es otro que "salvar vidas", pero le pidió que se garantice seguridad jurídica y equidad para la ciudadanía, además de reforzar las campañas informativas.

El diputado de UPN, Alberto Catalán, declaró que "la tecnología bien aplicada salva vidas, pero la innovación impuesta, sin transparencia, sin pedagogía suficiente y sin consenso, en ocasiones puede generar desconfianza" entre los conductores. Finalmente, el portavoz del PSOE, David Serrada, defendió firmemente la medida asegurando que "hoy no estamos hablando de un negocio, no estamos hablando de una cuestión que tenga que ver con un impuesto", y recordó que entre 2021 y 2024 un total de 97 personas fallecieron "por bajarse de su vehículo en una carretera".

¿Qué es la baliza V-16 y cómo funciona?

La baliza V-16 es un dispositivo luminoso de señalización de emergencia que sustituye a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro. Se trata de una luz amarilla intermitente de alta intensidad que debe colocarse sobre el techo del vehículo cuando este queda inmovilizado en la calzada. La principal ventaja de este sistema es que permite señalizar la presencia del vehículo averiado sin necesidad de que el conductor abandone el habitáculo, eliminando así el riesgo de atropello.

Los modelos homologados de baliza V-16 conectada cuentan con tecnología de geolocalización que, al activarse, envía automáticamente la posición exacta del vehículo inmovilizado a la plataforma DGT 3.0. Esta información se comparte con otros conductores a través de aplicaciones de navegación y sistemas de información del tráfico, permitiendo que los vehículos que se aproximan sean alertados con antelación suficiente para reducir la velocidad o cambiar de carril con seguridad.

El dispositivo debe ser visible a una distancia de al menos un kilómetro y su autonomía mínima es de 30 minutos de funcionamiento continuo. La normativa establece que desde el 1 de enero de 2026 será obligatorio que todas las balizas cuenten con conectividad para poder transmitir la ubicación del vehículo, aunque actualmente se permite el uso de modelos no conectados que cumplen con los requisitos básicos de visibilidad e intensidad lumínica.

¿Es realmente más segura la baliza que los triángulos?

Los datos de siniestralidad vial respaldan la mayor seguridad de la baliza V-16 frente a los triángulos tradicionales. Según las estadísticas de la DGT, cada año fallecen en España una media de 24 personas atropelladas después de bajarse de su vehículo en la carretera, siendo una de las causas principales la colocación de los triángulos de señalización. Estos elementos requieren que el conductor camine por el arcén o la calzada, exponiéndose al tráfico que circula a alta velocidad.

La baliza elimina este riesgo al poder colocarse desde el interior del vehículo. El conductor simplemente debe bajar la ventanilla, colocar la baliza magnética sobre el techo del coche y activarla mediante un botón. De esta forma, la señalización queda instalada sin que el ocupante del vehículo tenga que exponerse al tráfico rodado. Además, la luz intermitente de la baliza es más visible que los triángulos reflectantes, especialmente en condiciones de baja visibilidad como niebla, lluvia intensa o durante la noche.

Diversos estudios técnicos realizados por organismos europeos de seguridad vial han demostrado que los dispositivos luminosos de emergencia son detectados por los conductores a mayor distancia y con mayor rapidez que los elementos reflectantes pasivos. Esto proporciona un tiempo de reacción adicional que puede resultar crucial para evitar colisiones por alcance, uno de los tipos de accidente más frecuentes y graves en autopistas y autovías.

¿Cuánto cuesta la baliza V-16 y dónde se puede adquirir?

El precio de la baliza V-16 oscila entre los 20 y los 50 euros, dependiendo del modelo y de si incorpora o no tecnología de conectividad. Los modelos básicos, sin conexión a la plataforma DGT 3.0, se encuentran en el rango inferior de precios, mientras que las balizas conectadas, que serán obligatorias a partir de 2026, suelen situarse entre los 30 y los 50 euros. Este coste es comparable al de otros elementos de seguridad obligatorios en el vehículo.

Las balizas V-16 pueden adquirirse en establecimientos especializados en accesorios del automóvil, grandes superficies comerciales, tiendas online y en algunas estaciones de servicio. Es fundamental verificar que el dispositivo cuenta con la homologación correspondiente, identificable mediante el marcado reglamentario que debe figurar en el producto y en su embalaje. La DGT mantiene actualizado un listado de fabricantes y modelos homologados en su página web oficial.

A la hora de elegir una baliza V-16, los expertos recomiendan optar por modelos con buena autonomía de batería, resistencia a condiciones meteorológicas adversas y, si es posible, que incluyan funcionalidad de conectividad aunque esta no sea obligatoria hasta 2026. Algunos modelos avanzados incorporan también funciones adicionales como linterna o luz de emergencia para el interior del vehículo, lo que puede resultar útil en situaciones de emergencia nocturna.

¿Qué dice la normativa sobre privacidad y geolocalización?

Una de las principales preocupaciones expresadas por algunos sectores respecto a la baliza V-16 conectada tiene que ver con la privacidad y el tratamiento de datos personales. El ministro Marlaska aclaró específicamente este punto durante su comparecencia, asegurando que las balizas no geolocalizan de manera permanente ni envían datos personales del conductor. El dispositivo únicamente se conecta cuando se activa manualmente y lo único que transmite es la ubicación del vehículo detenido con fines exclusivos de seguridad.

La información enviada por la baliza conectada se limita a las coordenadas geográficas del punto donde se encuentra el vehículo inmovilizado, sin que se asocie a datos de identificación personal del propietario o conductor. Esta información se integra en la plataforma DGT 3.0 y se distribuye a otros usuarios de la vía a través de sistemas de navegación y paneles informativos, permitiendo que los conductores que se aproximan sean alertados de la presencia de un vehículo detenido en la calzada o el arcén.

El tratamiento de estos datos está sujeto a la normativa europea de protección de datos (RGPD) y la información de geolocalización se conserva únicamente durante el tiempo necesario para garantizar la seguridad vial, siendo eliminada una vez que el vehículo ha sido retirado o la situación de emergencia ha finalizado. Los fabricantes de balizas homologadas deben cumplir con estrictos requisitos de seguridad informática para evitar accesos no autorizados o usos indebidos de la información transmitida.